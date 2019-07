Κώστας Καψιάνης

Athens Riviera

*

"H παραλιακή ζώνη της Αθήνας είναι ένα μωσαικό κοινωνικών και ταξικών αντιθέσεων με σημείο αναφοράς τον Σαρωνικό κόλπο... 'Ενας τόπος διαφυγής και συνύπαρξης ετερόκλητων στοιχείων και ανθρώπων που η απόδρασή τους σε αυτή λειτουργεί σαν αποσυμπίεση στην καθημερινότητα της πρωτεύουσας."

© Κώστας Καψιάνης

Ο Κώστας Καψιάνης γεννήθηκε στην Αθήνα όπου ζει και εργάζεται. Παρακολούθησε φωτογραφία στον Φωτογραφικό Κύκλο το 2001. Είναι ιδρυτικό μέλος της φωτογραφικής κολεκτίβας KOLLEKTIV8 και μέλος της κολεκτίβας Depression Era η οποία τοποθετείται σε σχέση με το κοινωνικό τοπίο της κρίσης στην Ελλάδα. Η δουλειά του έχει παρουσιαστεί στο FotoFilmic/PULP Print Showcase στον Καναδά (2016), στο Med Photo Festival, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Ρέθυμνο (2016) και στο Athens Photo Festival στο Μουσείο Μπενάκη (2016). Στο πλαίσιο των ομαδικών εκθέσεων του Depression Era συμμετείχε στην Μπιενάλε της Αθήνας (2015-2017), στο No Country for Young Men/ Lieu BOZAR στο Palais des Beaux-Arts των Βρυξελλών (2014), στο Le Mois de la Photo στο Παρίσι (2014), στο Fotóhónap στη Βουδαπέστη (2014) και στο Fotoistanbul (2014).

The coastal zone of Athens is a palimpsest of social and class contradictions with Saronic Gulf acting as an area of reference.

An area that can be a place of leisure and an escape plan, an area where heterogeneous elements and people can coexist.

People of the city often find shelter there, and the sea front acts as a decompression zone for the everyday life of the capital of Greece.