«Μη μείνεις έγκυος, έλα στο πάρτι!»: Η Aja από το RuPaul's Drag Race χαιρετά τους Έλληνες φαν της

Πριν από λίγες ώρες η Aja προσγειώθηκε στην Αθήνα, χθες το βράδυ όμως, ενώ βρισκόταν στο Λίβανο για ζωντανή εμφάνιση, φρόντισε να ετοιμάσει ένα αυτοσχέδιο βίντεο για τους αναγνώστες της LiFO και όλους τους Έλληνες φαν του RuPaul's Drag Race.

Είναι ένα από τα πιο διάσημα ονόματα τα τελευταία χρόνια στην drag σκηνή του Μπρούκλιν και η δεύτερη drag queen από το RuPaul's Drag Race, μετά τη Thorgy Thor (επίσης από το Μπρούκλιν), που επισκέπτεται την Αθήνα για ζωντανό σόου.

Ένα από τα αρχικά φαβορί της ένατης σεζόν του αγαπημένου και βραβευμένου με Emmy ριάλιτι, με μεγάλο fanbase, τελικά δεν κατάφερε να φτάσει στις ψηλότερες θέσεις, αφού βγήκε ένατη στην τελική κατάταξη, επέστρεψε όμως στον τρίτο κύκλο της All Stars βερσιόν.

Έκτοτε έχει κυκλοφορήσει ένα EP με ραπ κομμάτια, ενώ φέτος συμμετείχε και στην καμπάνια Pride OUT Loud της H&M.

Δείτε πιο πάνω τι μας είπε με αφορμή το live της στην Αθήνα και παρακάτω ένα από τα βίντεο κλιπ της και τις καλύτερες στιγμές της από το RuPaul's Drag Race All Stars 3.

Aja - Finish Her!

Aja's best moments from RPDR All Stars 3

Info

HAZE w/ AJA, Onio, Figkott & Friends

Wave Athens (Ηρακλειδών 61)

Σάββατο 1/12, 23:59

Είσοδος: 10 €