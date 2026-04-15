«Είναι τρομακτική η στάση της Ευρώπης στον πόλεμο»

Ο ιστορικός και σύμβουλος της κυβέρνησης Σάντσεθ, Κωστής Κορνέτης, εξηγεί τι γίνεται με τον πόλεμο και τον ρόλο της Ευρώπης.

Ο Κωστής Κορνέτης, επίκουρος καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας στο αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης και σύμβουλος της ισπανικής κυβέρνησης σε θέματα ιστορικής μνήμης, αναλύει τι συμβαίνει αυτήν τη στιγμή με την αμήχανη στάση της Ευρώπης στον πόλεμο με το Ιράν και τη φαινομενική εκεχειρία. Εξηγεί γιατί οι κύριοι εκπρόσωποι της Ευρώπης αδυνατούν να χαράξουν σαφείς διαχωριστικές γραμμές με την πολιτική Τραμπ, σε αντίθεση με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, που έχει πιο καθαρή στρατηγική.

Ανησυχεί σοβαρά για τις άμεσες επιπτώσεις των δηλώσεων Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι δεν χρειάζεται η Ευρώπη να λειτουργεί πλέον ως θεματοφύλακας των αξιών της Ευρώπης και θεωρεί επιβεβλημένο ένα κοινό μέτωπο, όπως είχε πολύ σωστά χαραχθεί στην περίπτωση της Ουκρανίας.

Τέλος, ως μελετητής των μεταβάσεων στις δημοκρατίες του ευρωπαϊκού Νότου κατά τη δεκαετία του 1970 (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία) –το βιβλίο του «Συλλογική βιογραφία του εκδημοκρατισμού της Νοτίου Ευρώπης: Η Εποχή των Μεταβάσεων» κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Oxford University Press– όσο και των μεταπολεμικών κινημάτων όπως αυτό του Πολυτεχνείου αναλύει τη σχέση των Ελλήνων με την Ιστορία και τη συλλογική μνήμη, και τον λόγο που προκλήθηκε τόση συγκίνηση και μαζική κινητοποίηση με την πρόσφατη δημοσίευση των φωτογραφιών από το Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Τέλος, εξηγεί τι ακριβώς προωθεί η ισπανική κυβέρνηση, με την οποία συνεργάζεται, όσον αφορά την κινητοποίηση των νέων αναφορικά με τη Δημοκρατία.