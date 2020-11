Η ζωή της Diana Markosian θα μπορούσε να είναι μια πειστική σαπουνόπερα

Τα κενά παντοπωλεία και οι άχαρες λεωφόροι της Μόσχας απείχαν πολύ από τη πασπαλισμένη με χρυσόσκονη αίγλη της Καλιφόρνιας στις αρχές της δεκαετίας του '90. Αλλά για τρεις νύχτες την εβδομάδα, η φωτογράφος Diana Markosian, με τη μητέρα και τον αδελφό της, θα μεταφερόταν στις ηλιόλουστες ακτές της Σάντα Μπάρμπαρα, παρακολουθώντας την ομώνυμη, πρώτη αμερικανική σαπουνόπερα που μετέδιδε η ρωσική κρατική τηλεόραση.



Santa Barbara (Aperture, 2020) είναι επίσης το όνομα της πρώτης μονογραφίας από τη δημιουργό, που καταγράφει τη δραματική μετάβαση της οικογένειάς της από τη Ρωσία στις ΗΠΑ το 1996, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Γνωστή για την πειραματική της προσέγγιση στην αφήγηση, στρέφεται στην ανατροφή της για έμπνευση, σε ένα έργο που συνδυάζει εικόνες από φιλμ, σενάριο και ανακατασκευασμένες σκηνές από οικογενειακές φωτογραφίες για να παρουσιάσει μια πολυδιάστατη ιστορία που διαβάζεται ως αληθινή αλλά γίνεται αισθητή ως μυθοπλασία.

Το ταλέντο της Markosian βασίζεται στην αφηγηματική της ικανότητα και την έχει οδηγήσει σε απομακρυσμένες γωνιές του κόσμου, σε έργα για το The New Yorker και το National Geographic. Ήταν η ιστορία της μητέρας της –η οποία δραπέτευσε στη Σάντα Μπάρμπαρα με δύο μικρά παιδιά για να παντρευτεί έναν Αμερικανό, χωρίς να τον έχει γνωρίσει ποτέ αυτοπροσώπως– που τοποθετεί τη δημιουργό στο προσκήνιο μιας νέας γενιάς φωτογράφων, που πηγαίνει τα όρια του ντοκιμαντέρ σε άλλο επίπεδο.



Καθ 'όλη τη διάρκεια των ταξιδιών της, ωστόσο, ένα από τα πιο σημαντικά μέρη όπου βρέθηκε ήταν η Αρμενία, για να επισκεφτεί τον πατέρα της με τον οποίο δεν είχε μιλήσει για είκοσι χρόνια.

Μέσα από τη σειρά Inventing My Father (2013) και Mornings (With You) (2016), στιγμιότυπα από τα οποία βλέπουμε σε αυτό το επεισόδιο, η Markosian προσπαθεί να εξακριβώσει πώς ήταν η ζωή για τον άντρα που έμεινε πίσω. Να φανταστει τη σχέση που θα μπορούσαν να είχαν και να εξερευνήσει τα συναισθήματα που δεν θα μπορέσει ίσως ποτέ να αναπτύξει. Τελικά, το εξαιρετικά ασυνήθιστο πορτρέτο της οικογένειας της Markosian είναι μια μελέτη για την απογοήτευση, την επιθυμία και το αμερικανικό όνειρο. Όλα συστατικά μιας πειστικής σαπουνόπερας.

