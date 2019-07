Server Room: Η ανθρωπότητα είναι παγιδευμένη στην κόλαση του κυβερνοχώρου

Σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να αποκατασταθεί η φυσική ισορροπία ανάμεσα στους ζωντανούς οργανισμούς - κυρίως την ανθρωπότητα - και τους υπολογιστές, ένα μηχάνημα που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ακούσια ο προάγγελος μιας εκτεταμένης καταστροφής και χάους.

Το σκηνοθετικό δίδυμο, AB/CD/CD με έδρα του το Παρίσι, δημιουργεί ένα κολάζ από πραγματικά και ψηφιοποιημένα τοπία, όπου τα πρόσωπα φαίνεται να λιώνουν λόγω των κυμάτων χρώματος που μεταλλάσσονται, οι γραφικές κοιλάδες μετατρέπονται σε τοπολογικοί χάρτες, ενώ ένας δυνατός καταρράκτης εξαφανίζεται μέσα σε έναν ωκεανό από στατικά pixels.

Οι σκηνοθέτες "ντύνουν" τα πολλά γραφικά της ταινίας με ένα ποίημα του Αμερικανού μυθιστοριογράφου Richard Brautigan. το οποίο έχει τίτλο "All watched over by machines of loving grace" και ουσιαστικά οραματίζεται μια εποχή, όπου οι άνθρωποι θα ζουν σε συμβιωτική ευφορία με τις μηχανές.

"Η δυστοπία δεν αναφέρεται πλέον στο μέλλον, είναι το τώρα που ζούμε. Η εντροπία είναι πραγματική και δε θα σταματήσει ποτέ", λένε οι σκηνοθέτες. "Κάπως έτσι τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε εμείς αυτό το ποίημα του Brautigan κάθε φορά που το διαβάζουμε. Η υπερθέρμανση του πλανήτη μας φοβίζει ιδιαίτερα, γιατί πλέον δεν υπάρχει καμία αρμονία ανάμεσα στη φύση, τα ζώα και τους ανθρώπους. Είχαμε την ελπίδα ότι η τεχνολογία θα έλυνε τα προβλήματά μας, αλλά ουσιαστικά συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή μας έχει απομακρύνει από την πραγματικότητα."

@Nowness