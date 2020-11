«Στον γεωργιανό χορό δεν χωρά αδυναμία και μαλθακότητα» έλεγε στον νεαρό μαθητή του ο δάσκαλος της ταινίας And Then We Danced του Levan Akin, η οποία προβλήθηκε τον περασμένο χειμώνα στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Είναι αλήθεια ότι ο γεωργιανός χορός φαίνεται πολύ απαιτητικός. Είναι ένα μείγμα λαϊκού χορού με κλασικό μπαλέτο και σύγχρονο χορό, που ξεκίνησε πριν από περίπου 70 χρόνια. Απαιτεί δύναμη, χάρη και εξαιρετικές σωματικές δεξιότητες από τους άντρες και ανάλαφρες, λεπτεπίλεπτες κινήσεις από τις γυναίκες. Και βέβαια αυστηρή προπόνηση.

«Ο γεωργιανός χορός είναι ιδιαίτερος. Οι άνδρες χορεύουν στις μύτες. Δεν έχουν καμιά προστασία στα πόδια τους. Δεν φορούν πουέντ. Έχουν αυτές τις λεπτές δερμάτινες μπότες και χορεύουν στις μύτες. Είναι πολύ δύσκολο» ισχυρίζεται στο παραπάνω βίντεο η Νίνο Σουχισβίλι, η διευθύντρια του παραδοσιακού Εθνικού Μπαλέτου Sukhishvili στην Τιφλίδα της Γεωργίας.

Πηγή: Great Big Story