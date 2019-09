Από πότε το λίπος, αυτό το ζωτικό συστατικό του σώματός μας, έγινε εχθρός μας;

Παρά τη σύγχρονη εμμονή, κυρίως στις χώρες της Δύσης, με τη διατήρηση του «ιδανικού» βάρους, η ιδέα ότι τα παχουλά σώματα είναι άσχημα και ότι είναι θέμα υγείας να είμαστε λεπτοί είναι σχετικά πρόσφατη αντίληψη στην ανθρώπινη ιστορία. Παρ 'όλα αυτά, η ιδέα του ιδανικού λεπτού σώματος φαίνεται να εξαπλώνεται και να διεισδύει και σε κοινωνίες όπου οι καμπύλες θεωρούνταν ως κάτι το καλό και θετικό μέχρι και πολύ πρόσφατα.

Όμως, όπως εξηγείται σε αυτό το σύντομο βίντεο, η ιδέα ότι πρέπει να διατηρούμε ένα λεπτό σώμα και να ξεφορτωνόμαστε τα «περιττά» κιλά αποτελεί μια ιστορική απόκλιση. Το What Fat Is For αναλύει το σύνθετο ρόλο του λίπους στην ανθρώπινη κοινωνία, από τα μυστηριώδη παλαιολιθικά ειδώλια έως τις αίθουσες χορού της Τζαμάικα, αντιμετωπίζοντας αυτό το ζωτικό συστατικό του σώματός μας με την πολυπλοκότητα που του αξίζει.