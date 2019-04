Ένα σύντομο ντοκιμαντέρ για τον ποταμό που απέκτησε ανθρώπινα δικαιώματα

Για περισσότερα από 700 χρόνια, οι Μαορί, οι αυτόχθονες της Νέας Ζηλανδίας, αγωνίζονται για να διατηρήσουν την πνευματική τους σύνδεση με τον ποταμό Whanganui. Κι αυτή η μάχη υπήρξε κυρίως μια χαμένη υπόθεση γι αυτούς: τα ρεύματα αντιτάχθηκαν με δυναμίτη, το χαλίκι του ποταμού εξάχθηκε και το νερό λιγόστεψε και μολύνθηκε.



Στη συνέχεια, το 2017, συνέβη κάτι πρωτοφανές. Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας χορήγησε στον ποταμό Whanganui νομική προσωπικότητα - κατάσταση που είναι σύμφωνη και με την κοσμοθεωρία του Μαόρι ότι ο ποταμός είναι μια ζωντανή οντότητα. Η νομοθεσία, η οποία δεν έχει ακόμη κωδικοποιηθεί στο εσωτερικό δίκαιο, αναφέρει τον ποταμό ως "αδιαίρετο, ζωντανό σύνολο", το οποίο του απονέμει "όλα τα δικαιώματα, τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις" ενός ατόμου.



Μια παλιά παροιμία του Μαορί αναφέρει: «Εγώ είμαι ο ποταμός και ο ποταμός είναι εγώ».

Το σύντομο ντοκιμαντέρ του David Freid The River Is Me αναζητά να κατανοήσει την νομοθεσία-ορόσημο και την σημασίας της για τους.



Στην ταινία του ο Freid παίρνει συνεντεύξεις από πολλούς ειδικούς πάνω στο θέμα, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της Μαορί και των διαπραγματευτών της συνθήκης Gerrard Albert αλλά Chris Finlayson. «Η νέα νομοθεσία είναι μια αναγνώριση της βαθιά πνευματικής σχέσης μεταξύ της φυλής Whanganui και του προγονικού ποταμού της», λέει ο Finlayson