Πώς είναι να πάσχεις από αγχώδη διαταραχή;

Η συγγραφέας και δημοσιογράφος Sarah Wilson γνωρίζει καλά τι θα πει να πάσχεις από αγχώδη διαταραχή. Ήταν 12 ετών, όταν διαγνώστηκε για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη ασθένεια.

Σε κάτι παραπάνω από τρεις δεκαετίες από τότε, έχει διαγνωστεί με αϋπνία, βουλιμία, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, κατάθλιψη, υπομανία και διπολική διαταραχή. Όλα αυτά, όπως γράφει στο βιβλίο της σχετικά με το ταξίδι της μέσα στο παθολογικό άγχος, First, We Make The Beast Beautiful, είναι «διαφορετικοί προσδιορισμοί» για το ίδιο πράγμα.

Το άγχος είναι μια από τις πιο κοινές διαταραχές της ψυχικής υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, επηρεάζοντας περίπου το 18% του πληθυσμού κάθε χρόνο.

Η Wilson σε αυτό το βίντεο του Cut για το New York Magazine εξηγεί πώς όλη αυτή η κατάσταση έχει επηρεάσει βαθιά τη ζωή της και πώς κατάφερε να μεταμορφώσει το «τέρας» μέσα της σε κάτι όμορφο.