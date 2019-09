Ανάμεσα στ' άλλα ο Τζον Γουότερς διαλέγει και το 8½ του Φεντερίκο Φελίνι λέγοντας ότι το έχει παρακολουθήσει πολλές φορές στο παρελθόν κάτω από την επήρεια του LSD.

Οι επιλογές του συμπεριλαμβάνουν εκτός από το 8½ τις ταινίες The Blob του Τσακ Ράσελ, το Twin Peaks: Fire Walk with Me του Ντέιβιντ Λιντς, το The Honeymoon Killers του Λέοναρντ Κάσελ και το Beyond the Valley of the Dolls του Ρας Μάγιερ.