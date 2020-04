Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τις δύο σημαντικότερες εκθέσεις του Ντέβιντ Χόκνεϊ στην Royal Academy of Arts στο Λονδίνο

Η πολύ επιτυχημένη έκθεση του Χόκνεϊ A Bigger Picture, η οποία έγινε στη Royal Academy of Arts το 2012, παραμένει η πιο δημοφιλής έκθεση με εισιτήριο στο Λονδίνο την τελευταία δεκαετία. Εξίσου επιτυχημένη ήταν και η έκθεση 82 Portraits and One Still-Life που έγινε το 2016 επίσης από την Royal Academy of Arts της Βρετανίας. Και οι δύο εκθέσεις έκοψαν περί τα 750,0000 εισιτήρια.



Το Exhibition on Screen: David Hockney της Exhibition On Screen αρχικά κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους και μας επαναφέρει σε αυτές τις δύο ορόσημες εκθέσεις του εμβληματικού Βρετανού καλλιτέχνη.



Παρουσιαστής του ντοκιμαντέρ είναι ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντή της Royal Academy of Arts, Tim Marlow καθώς η ταινία διερευνά τη διαρκή δημιουργικότητα του αεικίνητου καλλιτέχνη, που δεν σταμάτησε να ψάχνει νέους τρόπους να αποδοθεί μια εικόνα καθώς σήμερα διανύει την ένατη δεκαετία της ζωής του.

