Για δεκαετίες, η Disney ήταν ο de facto ο κορυφαίος μαέστρος στα κινούμενα σχέδια με ζώα - όπως φαίνεται στα κλασικά όπως Fantasia, The Little Mermaid και The Lion King.

Ωστόσο, το "Maestro", της εταιρείας Illogic, θέλει να αλλάξει τα δεδομένα.

Η ταινία παρουσιάζει μια φωτορεαλιστική απεικόν ιση των ζώων του δάσους που τραγουδούν ένα μέρος από μια όπερα Vincenzo Bellini. Και είναι καταπληκτικό!