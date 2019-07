’80s, Boom Boom, πατίνια και σεξουαλική απελευθέρωση: Δείτε πρώτοι το «Be the girl U loved» της Lou

Tο κορίτσι «τσαμπουκάς» αφήνει για λίγο πίσω τους έρωτες μέχρι να γίνει πάλι το κορίτσι που αγάπησε. Άλλωστε, μετά από έναν χωρισμό, «Υou have to be the girl you loved and then find another love».

Έντονο κλίμα ’80s και party μέσα στην ιστορική Boom Boom. Rollers, νιότη και το στοιχείο της σεξουαλική απελευθέρωσης είναι όλα αυτά που θέλει να βγάλει η Lou μέσα από το νέο της κλιπ, το οποίο και έχει σκηνοθετήσει η Εύα Μπαλάση.

To τραγούδι έχει γράψει η Lou και, όπως λέει, είναι το αγαπημένο της του δίσκου. Χαρακτηριστικό του κομματιού είναι το μπάσο και τα έντονα φωνητικά.

Πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Σταύρου και η Αναστασία Γιουβανάκη.

Χορευτές: Elio Phoebus Beiko, Jerry Scott’s, Aria Helidoni, Marianna Choumpavli, Angeliki Papageorgiou, Mara Tsatsaroni, Nikos Sardis, Elisavet Latsiou, Anastasia Katsikopoulou, Sofia Argyraki, Tasos Moustakatos, Xristina Danali, Eftixia Manthou, Vasilis Stamatelopoulos, Danai Petropoulou, Super Katerina.