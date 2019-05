40 τραγούδια αγαπημένων ελληνικών σειρών μέσα σε μόλις 9 λεπτά

Μετά το περσινό του βίντεο για την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής μέσα στις δεκαετίες, ο Νικόλας Ραπτάκης επιστρέφει με ένα αντίστοιχο κόνσεπτ που μας μεταφέρει στη χρυσή εποχή της ελληνικής τηλεόρασης, μέσα από πασίγνωστα μουσικά θέματα σειρών που αγαπήθηκαν πολύ.

«Η αρχική ιδέα του πρότζεκτ προέκυψε πριν από δύο χρόνια, όταν ανακάλυψα το βραβευμένο με Grammy acapella συγκρότημα Pentatonix. Ξεκίνησα να στήνω αμέσως το πρώτο μας βίντεο "Εvolution of Greek Music", το οποίο κυκλοφόρησε πριν από έναν χρόνο και πλέον έχει φτάσει σχεδόν τα 1.500.000 views. Η μεγάλη του απήχηση μας έδωσε τρομερή ώθηση και ιδέες για να εξελίξουμε το πρότζεκτ και να προχωρήσουμε στην παραγωγή κι άλλων βίντεο, όπως αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα και αφορά την ελληνική τηλεόραση και τις μουσικές εκείνες που άφησαν το στίγμα τους μέσα από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες» εξηγεί ο Νικόλας.

«Όσοι συμμετέχουμε στο βίντεο είμαστε παιδιά που μεγαλώσαμε την ακμάζουσα περίοδο της ελληνική τηλεόρασης, οπότε μάθαμε να την αγαπάμε σε όλες της τις εκφάνσεις. Η αγάπη αυτή και η αγάπη μας για τη μουσική ήταν οι δύο λόγοι που με ώθησαν στην ιδέα αυτού του βίντεο. Ήθελα να αποτυπώσουμε τις αγαπημένες μας στιγμές από σάουντρακ ελληνικών σειρών με τις οποίες μεγαλώσαμε παρέα, καθώς πλέον το τηλεοπτικό σκηνικό αλλάζει ριζικά».

Ακούγονται τα εξής τραγούδια:

1. Μεθυσμένη πολιτεία

2. Του κουτιού τα παραμύθια

3. Φρουτοπία

4. Ρετιρέ

5. Της Ελλάδος τα παιδιά

6. Αραχτοί και light

7. Αναστασία

8. Τρίτο στεφάνι

9. Θέλω να σε δω

10. Κοίτα κοίτα

11. Λάβ σόρρυ

12. Τρεις χάριτες

13. Μεν και δεν

14. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια

15. Ψίθυροι καρδιάς

16. Ντόλτσε Βίτα

17. Ποσό πολύ σ' αγάπησα

18. Εγώ μιλώ με προσευχές / τρένο των 9.10

19. Δώσε μου λιγάκι ουρανό

20. Ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα

21. Κωνσταντίνου και Ελένης

22. Του έρωτα και της φωτιάς

23. Είμαστε στον αέρα

24. Δέκα λεπτά κήρυγμα

25. Είσαι το ταίρι μου

26. Να με προσέχεις

27. Δείξε μου τον τρόπο

28. Σαββατογεννημένες

29. Εφτά θανάσιμες πεθερές

30. There is no one like me

31. Άγγελος του Τσάρλι

32. Τράβα σκανδάλη / Δύο μέρες μόνο

33. Της αγάπης μαχαίρια

34. Κρυφά μονοπάτια

35. Αν υπήρχες θα σε χώριζα

36. Έλα στο ρυθμό μαζί μου

37. Μαζί σου

38. Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου

39. Πολυκατοικία / συμμαθητές

40. Μην αρχίζεις τη μουρμούρα

Info

Ιδέα, επιλογή τραγουδιών, vocal arrangement: Νικόλας Ραπτάκης

Τραγουδούν μαζί: Ελένη Ποζατζίδου, Νατάσα Μηνδρινού, Κατερίνα Σούσουλα, Άλκης Δήμος, Bitman

Video: Μιχάλης Γκούμας

Recorded/mixed/masterded by Νίκος Κόλλιας & Γιάννης Δαμιανός

Ακολουθήστε τον Νικόλα Ραπτάκη στα social media: YouTube / Instagram / Facebook