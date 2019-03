Krista Papista: «Ρε τι κάνεις στο Λονδίνο; Φύγε απ᾽ το Λονδίνο»

To βίντεο κλιπ για το κομμάτι "Cypriot Requiem" το δημιούργησε η ίδια η Krista Papista σε ένα τριήμερο on the road ταξίδι που έκανε στην Κύπρο μαζί με τους δύο κολλητούς της φίλους, τον Τεό και τον Σπύρο.



«Ήθελα να φτιάξω ένα υποκειμενικό αρχειακό κολάζ του κυπριακού πολιτισμού και της εθνικοπολιτικής κληρονομιάς της χώρας μου» λέει η ίδια η καλλιτέχνις.



Το κομμάτι "Cypriot Requiem" είναι μια μπαλάντα με διπλά νοήματα και σαρκαστικό χιούμορ.



Ακολουθούν οι στίχοι:

ρε τι κάνεις στο Λονδίνο;

φύγε απ᾽το Λονδίνο

Ναι!

Ε standard!

κάτω απ᾽τη δική μας λεμονιά

κοιμάμαι χρόνια, εγώ λατρεύω τη σκιά

το δικό σου πρόσωπο έχει χαθεί,

ρε δεν πειράζει, να᾽σαι μια χαρά εσύ

όταν πας στο κέντρο, να χαθείς

να᾽σαι πάντοτε περήφανη,

γιατί εμείς περάσαμε πολλά

κι᾽όσα ξέρω - ξέρεις τα μισά

κάτω απ᾽τη δική μας λεμονιά

κοιμάμαι χρόνια, εγώ λατρεύω τη σκιά

το δικό σου πρόσωπο έχει χαθεί,

ρε δεν πειράζει, να᾽σαι μια χαρά εσύ

ρε, δεν με νοιάζει αν πεθάνω - αφου δεν το απολαμβάνω