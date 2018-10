Και στον κινηματογράφο η μουσική του Νικ Κέιβ είναι αξεπέραστη

Ο Νικ Κέιβ και ο στενός συνεργάτης του, Warren Ellis, έχουν δημιουργήσει μερικές από τις καλύτερες κινηματογραφικές μελωδίες του αιώνα.

Από τις θλιμμένες μελωδίες του The Road και τα ονειρικό σάουντρακ της ταινίας The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, ο Κέιβ και ο Ellis έχουν δημιουργήσει μερικά αριστουργήματα.

Βέβαια, μάλλον η καλύτερη δουλειά τους γίνεται στα γουέστερν το οποία προσεγγίζουν με αντισυμβατικό τρόπο. Σε ταινίες όπως το Hell or High Water και το Wind River επενδύουν στη μουσική κλιμάκωση της ταινίας χρησιμοποιώντας ήχους από ασυνήθιστα για γουέστερν μουσικά όργανα όπως π.χ. η μαρίμπα, προσδίδοντας μια ονειρική διάσταση στις αφηγηματικές κορυφώσεις του δράματος.

Στο παραπάνω βίντεο παρουσιάζεται η κινηματογραφική δουλειά των δύο μουσικών που απλώς επιβεβαιώνουν πώς τουλάχιστον ο Κέιβ δεν είναι τυχαία ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες παγκοσμίως.