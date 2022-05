Πραγματιστές και σκληροπυρηνικοί Ταλιμπάν

ΜΟΝΑ-ΖΥΓΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ

Με κομμένη την ανάσα περιμέναμε την ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν στην παρέλαση την Ημέρα της Νίκης. Είχαν δημοσιευτεί ένα σωρό άρθρα σχολιαστών που μας είχαν προϊδεάσει ότι θα κλιμάκωνε περαιτέρω την κρίση.

Κάποιοι προειδοποιούσαν ότι θα προχωρούσε σε επίσημη κήρυξη πολέμου ή τουλάχιστον σε γενική κινητοποίηση. Άλλοι ισχυρίζονταν το εντελώς αντίθετο — αποκλιμάκωση με ανακήρυξη της νίκης των Ρώσων. Ορισμένοι είπαν ότι ο Πούτιν θα προσφέρει ένα «σάντουιτς», το οποίο θα εξυμνεί τη «νίκη» του ρωσικού στρατού, ενώ θα προετοιμάζει τον πληθυσμό για μια μόνιμη εξοντωτική και επώδυνη σύγκρουση, και κάποιοι δεν δίστασαν να πουν ότι θα απειλούσε με πυρηνικό όλεθρο και συντέλεια του κόσμου.

Προς απογοήτευση όλων αυτών των σχολιαστών, ο Πούτιν ήταν αφάνταστα κοινότοπος. Επανέλαβε τις χιλιοειπωμένες δικαιολογίες για τον πόλεμο, δίχως να υπονοήσει έστω ψήγματα της ρωσικής στρατηγικής.

Την 9η Μαΐου δεν την καθόρισαν οι Ρώσοι ως κρίσιμη ημέρα σημαντικών ανακοινώσεων, αλλά δυτικοί δημοσιολογούντες και, επειδή την καθόρισαν ως τέτοια, έπρεπε να δικαιολογηθεί με εντελώς ατεκμηρίωτες «προφητείες» για το τι θα (μπορούσε να) πει ο Πούτιν.

Είναι, βεβαίως, γνωστό ότι αυτομάτως κάποιος μπορεί να αυτοπροβάλλεται ως μικρός θεός, αν κάνει ορθή πρόβλεψη. Για τον λόγο αυτόν είναι διατεθειμένοι πολλοί να ρισκάρουν, δίχως να τους πολυνοιάζει αν καταβαραθρωθεί η αξιοπιστία τους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ανθρώπινο: ο ίδιος θα ωφεληθεί ή θα υποστεί το κόστος των επιλογών.

Το ακατανόητο και γελοίο, όμως, είναι να τα θέλει κανείς μονά-ζυγά δικά του. Ένας καθηγητής στρατηγικών σπουδών, λόγου χάριν, μας διαβεβαίωσε ότι «η απουσία μεγάλων ανακοινώσεων στην ομιλία του Πούτιν είναι πολύ πιο σημαντική από τη ρητορική που χρησιμοποίησε», διότι «ο Ρώσος πρόεδρος έχει 'ξεμείνει εντελώς από ιδέες' σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία».

Φαίνεται πως εξοργίστηκε που δεν του βγήκε η προφητεία. Δύο μέρες πριν τον εορτασμό δημοσίευσε άρθρο στο οποίο γράφει: «Απεναντίας, ο Πούτιν πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει τους εορτασμούς της 9ης Μαΐου ως κάλεσμα στα όπλα». Εννοείται πως το «πιθανότατα» είναι κομψός τρόπος τού να πει κανείς «είμαι απολύτως βέβαιος».

Πηγή: The Guardian

• • •

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Μιλώντας στους ευρωβουλευτές τη Δευτέρα 9 Μαΐου, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν θα μπορούσε να είναι πιο σαφής όσον αφορά τη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουκρανία, είπε, είναι «εγκάρδιο μέλος της Ευρώπης μας», αλλά όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν περάσουν «δεκαετίες».

Ωστόσο, πρόσθεσε, η κατάσταση της Ουκρανίας απαιτεί η Γηραιά Ήπειρο να προβληματιστεί για την οργάνωσή της, και πρότεινε τη δημιουργία μιας «ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας», στην οποία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η Ουκρανία: «Αυτός ο νέος ευρωπαϊκός οργανισμός θα επιτρέψει στα δημοκρατικά ευρωπαϊκά έθνη που μοιράζονται τις αξίες μας να βρουν ένα νέο χώρο για πολιτική συνεργασία [και] ασφάλεια».

Εκτός από την πρόταση για μια «ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα», ο Γάλλος πρόεδρος υποσχέθηκε να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας «κυρίαρχης, ενωμένης, δημοκρατικής και φιλόδοξης Ευρώπης», και αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση των συνθηκών και την επέκταση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία.

Πηγή: Le Monde

• • •

Η ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΘΕΛΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Γκαμπριέλιους Λάντσμπεργκις, δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στο AP ότι η απομάκρυνση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ο μόνος τρόπος για να προστατευθούν η Δύση και οι σύμμαχοί της από μελλοντικές απειλές της Μόσχας.

«Από τη δική μας άποψη, όσο το σημερινό καθεστώς βρίσκεται στην εξουσία, οι χώρες γύρω του κινδυνεύουν σε κάποιο βαθμό. Όχι μόνο ο Πούτιν, αλλά ολόκληρο το καθεστώς, διότι, ξέρετε, κάποιος θα μπορούσε να αλλάξει τον Πούτιν και να αλλάξει το περιβάλλον του, αλλά ένας άλλος Πούτιν θα μπορούσε να πάρει τη θέση του», δήλωσε ο Λάντσμπεργκις.

Τι σημαίνει και πώς θα επιτευχθεί αλλαγή του καθεστώτος δεν το διευκρίνησε. Φαίνεται πως το θεωρεί τόσο εύκολο, όσο εύκολα το λέει.

Πηγή: ΑΡ

Facebook Twitter Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Γκαμπριέλιους Λάντσμπεργκις, δήλωσε πως πρέπει να υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία. Φωτ.: ΕΡΑ

• • •

ΒΙΑΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

Εξοργισμένοι πολίτες στη Σρι Λάνκα έκαψαν πολλά σπίτια που ανήκουν σε μέλη της κυβέρνησης και σε βουλευτές, μετά από επίθεση που δέχθηκαν από υποστηρικτές της κυβέρνησης.

PM Mahinda Rajapaksa’s ancestral home in Madamulluna has been set on fire. pic.twitter.com/JAN52w5Gxw