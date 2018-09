Το μέλλον είναι στο χέρι σου

Deree The American College of Greece

Το Deree, μία από τις τρεις εκπαιδευτικές μονάδες του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος, προσφέρει υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή εκπαίδευση με προπτυχιακά προγράμματα Bachelor, αναγνωρισμένα από τον αμερικανικό οργανισμό NEASC (New England Association of Schools and Colleges), και πιστοποιημένα O.U. (Open University) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Διαθέτει τρεις σχολές, το School of Business, το School of Liberal Arts and Sciences και το Frances Rich School of Fine and Perfoming Arts. Μέσα από τις σχολές αυτές προσφέρει βέλτιστης ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα προπτυχιακού επιπέδου. Επιπλέον, προσφέρονται και προγράμματα Master σε 6 υπερσύγχρονες ειδικότητες. Στο Deree οι σπουδαστές βρίσκουν το κατάλληλο περιβάλλον για να καθορίσουν και να κυνηγήσουν τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους και να αναπτύξουν δημιουργική και κριτική σκέψη.

Το άριστο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι δίπλα στους φοιτητές καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, ενώ τα προγράμματα σπουδών είναι έτσι προσανατολισμένα ώστε να εξασφαλίζουν ότι κάθε φοιτητής θα αποκτήσει τα αναγκαία εφόδια για την είσοδό του στην αγορά εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι απόφοιτοί του, σε ποσοστό 61%, βρίσκουν εργασία στο αντικείμενό τους μέσα σε 6 μόλις μήνες από την αποφοίτησή τους.

Deree The American College of Greece, Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή, 210 6009800, [email protected], www.acg.edu