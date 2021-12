Δημήτρης Πολιτάκης

14.12.2021

Στο πολύ ωραίο coffee table λεύκωμα με τον μακροσκελή τίτλο «Vanity Fair's Proust Questionnaire: 101 Luminaries Ponder Love, Death, Happiness, and the Meaning of Life» μπορεί κανείς να ανατρέχει ολοχρονίς, χαλαρώνοντας αλλά και αναζητώντας κρυφά κάποια σπίθα και κάποιον μπούσουλα επιβίωσης στις απαντήσεις των διάσημων και των επιτυχημένων.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ