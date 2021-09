Λάβρος κατά του Facebook και του ιδρυτή του εμφανίστηκε σε συνέντευξη στο Fox News ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ που αποκλείστηκε προσωρινά από το Twitter και έως τον Ιανουάριο του 2023 από το Facebook λόγω υποκίνησης βίας στα επεισόδια του Καπιτωλίου τον περασμένο Ιανουάριο, αποκάλεσε τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και άλλους ηγέτες της παγκόσμιας τεχνολογίας «άρρωστους».



«Ερχόταν στον Λευκό Οίκο για να μου φιλήσει τον κ@@@. Κι εγώ έλεγα "ω, τι ωραία, το αφεντικό του Facebook έρχεται εδώ με την αξιαγάπητη σύζυγό του". Έρχονταν και δειπνούσαν μαζί μου στον Λευκό Οίκο. Και τότε βλέπετε τι κάνουν για μένα και τους Ρεπουμπλικάνους, είναι απλώς τρελό. Αλλά έτσι λειτουργεί ο κόσμος» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στον οικοδεσπότη της εκπομπής, Γκρεγκ Γκάτφελντ.

