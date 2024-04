Τούρκοι δημοσιογράφοι βομβαρδίστηκαν στη Γάζα

Το όχημα της ομάδας TRT Arabic, το οποίο ετοιμαζόταν για εκπομπή στον καταυλισμό Nuseyrat στη Γάζα, δέχτηκε επίθεση από τον ισραηλινό στρατό.

Ο Sami Shahada, ο οποίος εργαζόταν ως ανεξάρτητος εικονολήπτης, τραυματίστηκε σοβαρά και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ο ρεπόρτερ του TRT Arabic, Sami Berhum, γλίτωσε αβλαβής.

Η δημοσιογράφος του TRT News Αϊσέ Νουρ Γκιουντογντου μετέφερε τις λεπτομέρειες: «Προσπαθούμε να δράσουμε μαζί με μέλη του Τύπου από όλο τον κόσμο. Όλοι έχουμε γιλέκα και κράνη ασφαλείας εδώ. Το Ισραήλ μας στοχοποιεί συγκεκριμένα γιατί βλέπει ότι είμαστε ο Τύπος που αποκαλύπτει τις επιθέσεις του».

Όπως έγινε γνωστό, τουλάχιστον 70 άνθρωποι που τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις του Ισραήλ στον προσφυγικό καταυλισμό Nuseyrat μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο El Avda του καταυλισμού.

"My message to the international community, who are seeing us firsthand, is that we're journalists wearing armor. So, why do you see us wearing helmets? Why? Because they still target us,”



