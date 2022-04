Τι συμβαίνει με την υγεία του Πούτιν; Εμφανίστηκε «πρησμένος, σκυθρωπός, να σφίγγει το τραπέζι»

Νέα ερωτηματικά για την υγεία του Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τη συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας και τον δείχνουν σκυθρωπό και πρησμένο, ενώ κρατά το τραπέζι με το χέρι του.

Οι πρόσφατες εικόνες του Ρώσου προέδρου πυροδότησαν εκ νέου την έντονη φημολογία περί Πάρκινσον, καθώς φαίνεται «αδύναμος και μετά βίας ικανός να κρατηθεί όρθιος» ενώ κάθεται απέναντι από τον Σεργκέι Σόιγκου δίνοντας εντολές σχετικά με την πολιορκία της Μαριούπολης.

Εδώ και καιρό υπάρχουν υποψίες ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν πάσχει από σοβαρά προβλήματα υγείας, με τα σχετικά σενάρια να περιλαμβάνουν από καρκίνο μέχρι νόσο του Πάρκινσον. Και η τελευταία εμφάνιση του κρίθηκε αναμφίβολα από τις πιο σοκαριστικές μέχρι στιγμής.

Ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε μια ατημέλητη εικόνα και έμοιαζε να πονάει, όντας ταυτόχρονα ιδιαίτερα αφηρημένος, την στιγμή που διέταζε ταυτόχρονα τον Σόιγκου να σφραγίσει όλους τους δρόμους έξω από τις χαλυβουργίες Azovstal, όπου έχουν καταφύγει Ουκρανοί, ώστε «να μην μπορεί να περάσει ούτε μύγα».

Ειδικοί σχολίασαν στην Sun Online πως η πρόσφατη εμφάνισή του δεν είναι «το πορτρέτο ενός υγιούς Πούτιν».

Στο σχετικό βίντεο, το πρόσωπο του Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται πρησμένο, με τον ίδιο σχεδόν βυθισμένο στην καρέκλα να κρατά την άκρη του τραπεζιού με το δεξί του χέρι, σε βαθμό που είχε ασπρίσει, και να χτυπά ταυτόχρονα νευρικά το πόδι του στα 12 λεπτά που κράτησε η συνάντηση.

Η υγεία του Ρώσου προέδρου έχει γίνει εδώ και καιρό αντικείμενο έντονης φημολογίας και διάφορων εικασιών, ενώ υπηρεσίες πληροφοριών της Δύσης φέρεται να πιστεύουν πως όντως δεν είναι σε καλή κατάσταση. Αξιωματούχοι του Κρεμλίνου αρνούνται, ωστόσο, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον ηγέτη τους, ο οποίος γίνεται 70 ετών τον Οκτώβριο.

Ο καθηγητής Έρικ Μπάτσι από το Texas Tech University, ειδικός στη γλώσσα του σώματος, δήλωσε: «Είναι ένας εξαιρετικά αποδυναμωμένος Πούτιν σε σύγκριση με τον άντρα που παρατηρούσαμε ακόμη και πριν από λίγα χρόνια. Ένας υγιής πρόεδρος δε θα χρειαζόταν να στηρίζεται με το χέρι του για να κρατηθεί όρθιος και δε θα ανησυχούσε για αν θα κρατήσει και τα δυο του πόδια στο έδαφος».

Ο Έρικ Μπάτσι χρησιμοποίησε επίσης Ρίτσαρντ Νίξον, όταν είχε εμφανιστεί σε ένα προεκλογικό ντιμπέιτ απέναντι στον Τζον Κένεντι, το 1960, δείχνοντας εξίσου αδύναμος.

«Αυτό δεν είναι το πορτρέτο ενός υγιούς Πούτιν αλλά ενός που εμφανίζεται όλο και πιο αδύναμος και μόλις και μετά βίας μπορεί να κρατηθεί όρθιος σε ένα μικρό τραπέζι συσκέψεων. Τα πόδια του Πούτιν φαίνονται επίσης αρκετά αδύνατα, σαν να υποφέρει από βάρος ή απώλεια μυών από μια απροειδοποίητη ασθένεια. Το πρήξιμο στο πρόσωπό του ενισχύει την κακή εικόνα, ειδικά σε σύγκριση με φωτογραφίες και βίντεο πριν από μερικά χρόνια», πρόσθεσε.

Επιπλέον σημείωσε πως ο Πούτιν φαινόταν να αποφεύγει το βλέμμα του Σόιγκου, μοιάζοντας «φοβισμένος και χωρίς αυτοπεποίθηση, νιώθοντας ταυτόχρονα πολύ άβολα».

