Συναγερμός στο Καπιτώλιο: Αυτοκίνητο έπεσε σε αστυνομικούς- Αναφορές για πυροβολισμούς, 3 τραυματίες

Συναγερμός επικρατεί στο Καπιτώλιο, στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, όπου ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δύο αξιωματικούς ασφαλείας τραυματίζοντάς τους.

Υπάρχουν αναφορές για πυροβολισμούς και η αστυνομία του Καπιτωλίου έγραψε στο Twitter πως δυνάμεις ασφαλείας επιχείρησαν στην βόρεια πλευρά της περίφραξης. «Ένας ύποπτος είναι υπό κράτηση. Και οι δύο αξιωματικοί έχουν τραυματιστεί. Και οι τρεις έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο».

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Steve Herman, υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς, οι σειρήνες ήχησαν και το Καπιτώλιο τέθηκε σε lockdown για λόγους ασφαλείας λόγω πιθανής εξωτερικής απειλής. Οι αρχές έδωσαν οδηγίες σε όσους βρίσκονταν στο εσωτερικό να παραμείνουν μακριά από πόρτες και παράθυρα.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6