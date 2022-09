Το τελευταίο μήνυμα του βασιλιά Καρόλου στο φέρετρο της μητέρας του

Το τελευταίο σημείωμα του βασιλιά Καρόλου στη μητέρα του, βασίλισσα Ελισάβετ, αποκαλύφθηκε και έχει τοποθετηθεί στο φέρετρο της μονάρχη.

Στα λουλούδια, που τοποθετήθηκαν το φέρετρο, είχε καρφιτσωθεί το σημείωμα στο οποίο αναγράφεται: «Θα σε θυμόμαστε με στοργή και αφοσίωση. Κάρολος».

The card on top of the coffin is from the King to his late mother:

He wrote: ‘In loving and devoted memory. Charles R’. pic.twitter.com/9FNHNiehiv