Σεισμός στην Τουρκία: Έλληνες στέλνουν ρούχα με μηνύματα στήριξης στους πληγέντες - «Αλληλεγγύη, το όπλο των λαών»

Πολίτες από την Ελλάδα που στέλνουν ρούχα στους πληγέντες του φονικού σεισμού στην Τουρκία συνοδεύουν την αποστολή της βοήθειας με μηνύματα αλληλεγγύης στον γειτονικό λαό που δοκιμάζεται.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter που επικαλείται η ΕΡΤ, γυναίκα έστειλε γάντια σε σεισμόπληκτους, τα οποία συνόδευσε με ένα μήνυμα στα ελληνικά αλλά και στα τουρκικά. Συγκεκριμένα, σε ένα λευκό χαρτάκι γράφει στα ελληνικά: «Αλληλεγγύη, το όπλο των λαών», ενώ στα τουρκικά αναφέρει: «Περαστικά γείτονες».

Μια άλλη γυναίκα από την Αθήνα έβαλε ένα σημείωμα στο πακέτο που ετοίμασε για την Τουρκία. Αγόρασε ρούχα και κουβέρτες συνοδεύοντάς τα με το εξής μήνυμα: «Γείτονες, περαστικά από την Αθήνα».

A woman from Athens put this note in the package she prepared for #Türkiye. She bought clothes and blankets, but these words are more precious than anything. Don't despair komşular. Dayanışma from #Yunanistan✊#deprem #Turkey #Greece #TurkeySyriaEarthquake #TurkeyQuake pic.twitter.com/kWAr4nBdtG