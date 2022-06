Ρωσία: Τα πρώην McDonald’s ανοίγουν ξανά με νέο logo

Η αλυσίδα γρήγορου φαγητού που ήταν στο παρελθόν McDonald's στη Ρωσία αποκάλυψε το νέο της λογότυπο καθώς ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά τα εστιατόρια της από την Κυριακή.

Το νέο logo έχει έναν κύκλο και δύο γραμμές που δείχνουν ένα μπιφτέκι και δύο τηγανητές πατάτες. «Το πράσινο φόντο του λογότυπου συμβολίζει την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που έχουν συνηθίσει οι πελάτες μας», δήλωσε στο TASS εκπρόσωπος της Sistema PBO, την εταιρεία που διαχειρίζεται την επιχείρηση που ανήκε στο παρελθόν στα McDonald's.

This is the new logo that will replace the McDonalds logo in Russia.



The reopening is timed to coincide with Russia Day. pic.twitter.com/3rAgOUsA2J