Πολικό ψύχος στις ΗΠΑ: Σφοδρή κακοκαιρία με θερμοκρασία ρεκόρ -78°C

Οι βορειοανατολικές ΗΠΑ και ο ανατολικός Καναδάς βιώνουν ένα παγωμένο Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία να καταγράφει αρνητικά ρεκόρ και τους ψυχρούς ανέμους να δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες.

Στο όρος Ουάσινγκτον, στην Πολιτεία του Νιου Χαμσάιρ, η αισθητή θερμοκρασία (σ.σ. η αίσθηση της θερμοκρασίας στο σώμα, που μπορεί να διαφέρει από την πραγματική και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως την υγρασία και την ταχύτητα του ανέμου) έπεσε τη νύχτα της Παρασκευής στους -78°C, ανέφερε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS). Η κορυφή αυτού του βουνού είναι διαβόητη γιατί εκεί επικρατούν «οι χειρότερες καιρικές συνθήκες στον κόσμο».

Morning has broken and here is the view from atop Mt. Washington where the wind chill is still -102F with sustained winds at 97 mph and a temperature of -42F. #winter @spann @foxweather @MWObs #arcticblast pic.twitter.com/0xhRbnFwfr