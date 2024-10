Πόλεμος στον Λίβανο: Πύραυλοι της Χεζμπολάχ χτύπησαν το Ισραήλ - Δύο τραυματίες

Σειρήνες ήχησαν σήμερα το πρωί στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, ενώ νωρίτερα είχε επισημάνει ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από τον Λίβανο.

«Σειρήνες ήχησαν στο κεντρικό Ισραήλ μετά τη ρίψη πυραύλων προερχομένων από τον Λίβανο», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Στο Τελ Αβίβ μια δημοσιογράφος του AFP μετέδωσε ότι άκουσε εκρήξεις από κοντινή περιοχή, οι οποίες μπορεί να οφείλονταν στην αναχαίτιση βλημάτων από την ισραηλινή αντιπυραυλική ασπίδα.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση με ρουκέτες της Χεζμπολάχ στο κεντρικό Ισραήλ, λένε οι γιατροί. Η υπηρεσία ασθενοφόρου Magen David Adom αναφέρει ότι περιέθαλψε έναν 54χρονο οδηγό λεωφορείου σε μέτρια κατάσταση και έναν άλλο οδηγό, 31 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Ο οδηγός του λεωφορείου χτυπήθηκε από σκάγια στο κεφάλι, λέει η MDA.

Ένας από τους πυραύλους της Χεζμπολάχ έπληξε τον αυτοκινητόδρομο Route 6 κοντά στο Kafr Qasim.

Reports of a rocket imapct near the Horeshim Interchange in central Israel, following rocket fire from Lebanon. https://t.co/jNkeGqlPaB pic.twitter.com/fcKKA7hGTf