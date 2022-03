Πόλεμος στην Ουκρανία: Άμαχοι συγκεντρωμένοι κάτω από κατεστραμμένη γέφυρα, κατά την εκκένωση πόλης

Δραματικές εικόνες εκτυλίσσονται στην πόλη Ιρπίν, κοντά στο Κίεβο, κατά τη διάρκεια απομάκρυνσης των αμάχων, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα στιγμιότυπα που κατέγραψαν οι φωτογράφοι είναι ενδεικτικά του δράματος και της απόγνωσης που βιώνουν οι άμαχοι από τη στιγμή που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή.

Το Ιρπίν βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Κιέβου και οι πολίτες, με τη βοήθεια του στρατού, την εγκαταλείπουν. Η διαδρομή είναι δύσκολη, πολλοί πρέπει να ταξιδέψουν πεζή, διασχίζοντας βομβαρδισμένους δρόμους και κατεστραμμένες γέφυρες. Τις τελευταίες ημέρες, τρένα μεταφέρουν πολίτες από το Ιρπίν προς το Κίεβο.

Από τις πιο συγκλονιστικές εικόνες από αυτή τη διαδικασία είναι ίσως αυτή που κατέγραψε ο Εμίλιο Μορενάτι, του Associated Press, με τον φακό του. Σε αυτή τη φωτογραφία, πολίτες είναι συγκεντρωμένοι κάτω από μία κατεστραμμένη γέφυρα.

Ukrainians crowd under a destroyed bridge as they try to flee crossing the Irpin river in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Saturday, March 5, 2022. pic.twitter.com/4OUFbemLXJ — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 5, 2022

Ukrainian soldiers help a fleeing family crossing the Irpin river in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Saturday, March 5, 2022. (AP Photo/Emilio Morenatti) pic.twitter.com/dNRRWWKKaV — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 5, 2022

Το Ιρπίν βρέθηκε την τελευταία εβδομάδα στην πρώτη γραμμή των μαχών ανάμεσα στις ρωσικές και τις ουκρανικές δυνάμεις. Οι αεροπορικές επιθέσεις και τα πλήγματα από το πυροβολικό έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στην περιοχή.

Facebook Twitter Ο Όλεγκ, που πρέπει να μείνει στο Ιρπίν, αποχαιρετά τον γιο του, Μαξίμ και τη σύζυγό του, Γιάνα (Φωτ.: EPA)

Facebook Twitter Πολίτες στο Ιρπίν περιμένουν το τρένο για το Κίεβο (Φωτ.: EPA)

Ukrainian soldiers help a fleeing family to cross the Irpin river in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Saturday, March 5, 2022. pic.twitter.com/Upa9jUacEl — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 5, 2022

An exhausted woman is attended by Ukrainian soldiers after crossing the Irpin river as fleeing the city in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Saturday, March 5, 2022. pic.twitter.com/XZMmFASMT8 — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 5, 2022

Άμαχοι, με όσα υπάρχοντα μπορούν να μεταφέρουν, κρατώντας τα παιδιά τους ή τα κατοικίδιά τους, εγκαταλείπουν την πόλη. Στρατιώτες τους βοηθούν να διασχίσουν τους κατεστραμμένους δρόμους και τη γέφυρα, άλλοτε παίρνοντας στην αγκαλιά τους παιδιά, άλλοτε κουβαλώντας όσους δεν μπορούν να περπατήσουν.

A Ukrainian soldier and a militia man help a fleeing family crossing the Irpin river in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Saturday, March 5, 2022. pic.twitter.com/SwAlpNlSyi — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 5, 2022

Τέτοιες εικόνες κατέγραψε με τον φακό του και ο Άρης Μεσσήνης, του Γαλλικού Πρακτορείου, όπως και στιγμιότυπα με κτίρια να φλέγονται από τις επιθέσεις και ανθρώπους σε απόγνωση με την καταστροφή και το χάος που προκαλεί ο πόλεμος.

Εξίσου συγκλονιστική η φωτογραφία του Τίμοθι Φάντεκ, με έναν στρατιώτη που κρατά στην αγκαλιά του ένα βρέφος, ενώ πίσω του αποτυπώνεται η καταστροφή.

A Ukrainian soldier carries a baby across a destroyed bridge on the outskirts of Kyiv on March 3.@cnn @reduxpictures #ukraine @ Kyiv, Ukraine https://t.co/9zPk0NGtJP — Timothy Fadek (@timfadek) March 3, 2022