Ουκρανία: Ξεπέρασαν τους 50 οι νεκροί του χτυπήματος στην Ποτλάβα

Συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών του πρόσφατου χτυπήματος στην πόλη Πολτάβα της Ουκρανίας. Αυτή την ώρα οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για 51 νεκρούς.

Υπάρχει έκκληση και συγκεντρώνεται αίμα προκειμένου να δοθεί βοήθεια στους τραυματίες ενώ από την Τετάρτη, στην Πολτάβα και την υπόλοιπη περιφέρεια θα έχει τριήμερο πένθος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επίθεση εναντίον στρατιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δύο βαλλιστικών πυραύλων.

«Ένα από τα κτίρια του [Στρατιωτικού] Ινστιτούτου Επικοινωνιών της Πολτάβα καταστράφηκε εν μέρει. Οι άνθρωποι βρέθηκαν κάτω από τα ερείπια. Πολλοί σώθηκαν», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο Telegram.

«Όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης», πρόσθεσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δεύτερο κτίριο που επλήγη ήταν νοσοκομείο.

Το χτύπημα προκάλεσε οργή στα ουκρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που ανέφεραν ότι είχε στόχο μια υπαίθρια στρατιωτική τελετή. Πολλοί είναι αυτοί που κατηγορούν την απερίσκεπτη συμπεριφορά των αξιωματούχων που επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση παρά την απειλή ρωσικών επιθέσεων.

Ο κυβερνήτης της Πολτάβα, Φίλιπ Προνίν, δήλωσε ότι η διοίκησή του δεν μπορεί να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του χτυπήματος «για λόγους ασφαλείας».

«Ο εχθρός χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να προκαλέσει στην Ουκρανία περισσότερο πόνο και να αποπροσανατολίσει τους Ουκρανούς. Σας παρακαλούμε να εμπιστεύεστε μόνο αξιόπιστες πηγές», δήλωσε.

Η Μαρία Μπέζουλα, βουλευτής που ασκεί τακτικά κριτική στη στρατιωτική ηγεσία της χώρας, κατηγόρησε υψηλόβαθμους αξιωματούχους ότι θέτουν σε κίνδυνο τους στρατιώτες επιτρέποντας τέτοια γεγονότα. «Αυτές οι τραγωδίες επαναλαμβάνονται συνεχώς. Πότε θα σταματήσουν;» έγραψε στο Telegram.

Tragedy in Poltava



41 were killed, more than 180 are injured. The Russians struck an educational institution and nearby hospital with two ballistic missiles.



The attack happened just as people were evacuating to the bomb shelter. pic.twitter.com/qpemzhEjjy