Ουκρανία: 41 νεκροί από νέα ρωσική επίθεση - Πάνω από 180 τραυματίες, λέει ο Ζελένσκι

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα στην πόλη Πολτάβα της ανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από τη ρωσική επίθεση στην Πολτάβα πέραν από τους 41 νεκρούς, 180 άνθρωποι τραυματίστηκαν ή παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια των κτηρίων που επλήγησαν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε επίσης ότι η προκαταρκτική έρευνα υποδηλώνει ότι η ανατολική πόλη χτυπήθηκε από δύο ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Λέει ότι οι πύραυλοι έπληξαν «την περιοχή ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος και ενός κοντινού νοσοκομείου».

Ένα από τα κτίρια του Ινστιτούτου Επικοινωνιών καταστράφηκε μερικώς, είπε ακόμα ο ίδιος.

I received preliminary reports on the Russian strike in Poltava. According to available information, two ballistic missiles hit the area. They targeted an educational institution and a nearby hospital, partially destroying one of the telecommunications institute's buildings.… pic.twitter.com/TNppPr1OwF

