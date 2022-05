Οδησσός: Ο Ζελένσκι ζητά να τερματιστεί ο αποκλεισμός του λιμανιού- Για να αποτραπεί μια παγκόσμια διατροφική κρίση

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει αμέσως μέτρα για να τερματιστεί ο αποκλεισμός του λιμανιού της Οδησσού, προκειμένου να επιτραπούν οι μεταφορές φορτίων σιτηρών και να αποφευχθεί μια παγκόσμια διατροφική κρίση.

Το λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα επλήγη από ρωσικούς πυραύλους τη Δευτέρα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. «Για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες δεν υπάρχει η συνήθης κίνηση του εμπορικού στόλου, η συνήθης λειτουργία του λιμανιού της Οδησσού. Πιθανόν αυτό δεν έχει συμβεί μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», τόνισε ο Ζελένσκι και υπογράμμισε ότι αυτό δεν επηρεάζει μόνο την Ουκρανία.

«Χωρίς τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων μας, δεκάδες χώρες σε διαφορετικά σημεία του κόσμου ήδη είναι στο χείλος της έλλειψης τροφίμων. Και με τον καιρό η κατάσταση μπορεί να γίνει εξαιρετικά τρομακτική», συμπλήρωσε και σημείωσε ότι ήδη συζητιούνται οι πιθανές συνέπειες της κρίσης στην Αφρική και την Ασία.

«Αυτή είναι μία άμεση συνέπεια της ρωσικής επιθετικότητας, την οποία μπορούμε να ξεπεράσουμε μόνο μαζί, όλοι οι Ευρωπαίοι, όλος ο ελεύθερος κόσμος. Μπορεί να ξεπεραστεί μέσω της άσκησης πίεσης στη Ρωσία, ουσιαστικά αναγκάζοντας τη Ρωσία να σταματήσει αυτόν τον επαίσχυντο πόλεμο», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, επισκέφθηκε την Οδησσό τη Δευτέρα και ανέφερε ότι είδε σιλό γεμάτα σιτηρά, που δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν. «Αυτά τα τόσο αναγκαία τρόφιμα είναι αποκλεισμένα εξαιτίας του ρωσικού πολέμου και του αποκλεισμού των λιμανιών στη Μαύρη Θάλασσα. Προκαλεί δραματικές συνέπειες σε ευάλωτες χώρες. Χρειαζόμαστε μια παγκόσμια απάντηση», τόνισε σε ανάρτηση στο Twitter.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ένα άτομο σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν όταν επτά πύραυλοι έπληξαν εμπορικό κέντρο και αποθήκη στην Οδησσό τη Δευτέρα. Οι σειρήνες ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Σαρλ Μισέλ με τον Ουκρανό πρωθυπουργό, Ντένις Σμίχαλ, κάτι που τους ανάγκασε να πάνε σε καταφύγιο.

