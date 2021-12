Ο Μαρκ Ράιτ προέτρεψε τον κόσμο να «ελέγξουν τον εαυτό τους» μετά την αφαίρεση όγκου από τη μασχάλη του.

Ο 34χρονος παρουσιαστής και πρώην ριάλιτι σταρ είπε ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση για να αφαιρέσει τον 12 εκατοστών όγκο, την περασμένη Τετάρτη.

Σε μήνυμα στο Instagram, πρόσθεσε ότι θέλει να μιλήσει ανοιχτά για το θέμα προκειμένου περισσότερος κόσμος να αναλάβει δράση.

«Τίποτα στη ζωή δεν είναι πιο σημαντικό από την υγεία σας. Κάντε εξετάσεις, ελέγξτε τον εαυτό σας και φροντίστε να τον προσέχετε καλά», έγραψε. Ο πρώην σταρ του The Only Way Is Essex μοιράστηκε επίσης μια σειρά φωτογραφιών από το χειρουργείο αλλά και τον όγκο μετά την αφαίρεση.

Όπως εξήγησε, ήταν «δύσκολη απόφαση» να μιλήσει δημόσια γι' αυτό, αλλά ότι ήταν το σωστό γιατί θα μπορούσε να «σώσει δυνητικά ένα άτομο».

Ο Μαρκ είπε ότι εντόπισε ένα εξόγκωμα στην περιοχή του μαστού και της μασχάλης του, το οποίο «δεν ήταν πολύ μεγάλο αλλά αρκετά για να προκαλέσει ανησυχία» ώστε να το ελέγξει.

Αρχικά, ο Ράιτ είπε ότι είδε έναν γιατρό που απέκλεισε ο,τιδήποτε σοβαρό.

«Μετά από λίγο καιρό το εξόγκωμα μεγάλωσε και άρχισε να με ενοχλεί. Είμαι κάποιος που σε ό,τι αφορά τη ζωή γενικά, δεν αφήνω τίποτα να περάσει έτσι», σημείωσε και αφού ζήτησε μια δεύτερη γνώμη κατέληξε τελικά στο χειρουργείο.

Ο λόγος που αποφάσισε να αφαιρέσει τον όγκο ήταν για να αποτραπεί το ενδεχόμενο να γίνει πιο σοβαρό, ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι ήταν ακίνδυνος οπότε στάλθηκε για περαιτέρω εξετάσεις.

«Ηθικό δίδαγμα της ιστορίας: Εάν παρατηρήσετε κάτι που δεν δείχνει ή δεν το αισθάνεστε καλά, μην το αφήσετε», κατέληξε.

Με πληροφορίες από BBC