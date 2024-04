O Κέβιν Μπέικον τραγουδά με την κόρη του το ντουέτο της Μπιγιόνσε και της Μάιλι Σάιρους

Ο Κέβιν Μπέικον και η κόρη του, Σόσι, είναι φαν της Queen B.

Ο Κέβιν Μπέικον ανέβασε μαζί με την κόρη του ένα reel στο Instagram, όπου οι δυο τους τραγουδούν το ΙΙ Most Wanted, το ντουέτο της Μπιγιόνσε με τη Μάιλι Σάιρους. Το ντουέτο συμπεριλαμβάνεται στο τελευταίο άλμπουμ της Μπιγιόνσε που έχει τίτλο Cowboy Carter. Ωστόσο, παραποίησαν κάπως τους στίχους ώστε να αντικατοπτρίζουν τη σχέση πατέρα – κόρης.

Ο ηθοποιός είχε την κιθάρα του και η κόρη του καθόταν δίπλα του και μαζί τραγούδησαν τη δική τους εκδοχή του τραγουδιού. «Ένα μικρό ντουέτο του II Most Wanted, αλλά έπρεπε να κάνω μερικές αλλαγές στους στίχους για να το κρατήσω φιλικό προς την πατέρα κόρη», έγραφε η λεζάντα του reel.

Αρκετοί ήταν οι χρήστες που σχολίασαν το δέσιμο του Κέβιν Μπέικον και της Σόσι. «Το λατρεύω αυτό και λατρεύω τον τρόπο που την κοιτάς όταν δεν το ξέρει καν. Ο περήφανος μπαμπάς φαίνεται σε κάθε δευτερόλεπτο"», γραψε ένας χρήστης. Ένας άλλος σχολίασε «Η σχέση του πατέρα με την κόρη του είναι πάντα μοναδική».

Ο Κέβιν Μπέικον και η σύζυγός του Κίρα Σέντγουικ έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Ο γιος τους Τράβις γεννήθηκε το 1982 και η Σόσι το 1992. Μάλιστα, η Σόσι είχε γενέθλια στις 15 Μαρτίου και ο ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση στην οποία χορεύει το τραγούδι As it was του Χάρι Στάιλς και της εύχεται δημόσια «Χρόνια πολλά».

