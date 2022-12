«Ο Χίτλερ ήταν δαιμονικός»: O Τζο Μπάιντεν καταδικάζει τον αντισημιτισμό μετά τις δηλώσεις του Κάνιε Γουέστ

Με ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν καταδίκασε τον αντισημιτισμό λίγες ώρες μετά τις ακραίες δηλώσεις και αναρτήσεις του Κάνιε Γουέστ.

Αν και ο Μπάιντεν δεν αναφέρθηκε ευθέως στο όνομα του Γουέστ η πολιτικών του αντιπάλων, ξεκαθαρίζει πως πρέπει «να ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα».

«Το Ολοκαύτωμα συνέβη. Ο Χίτλερ ήταν μια δαιμονική φιγούρα. Και αντί να του δίνουν μια πλατφόρμα, οι πολιτικοί μας ηγέτες θα πρέπει να φωνάζουν και να απορρίπτουν τον αντισημιτισμό όπου και αν κρύβεται. Η σιωπή είναι συνενοχή», έγραψε ο Τζο Μπάιντεν.

I just want to make a few things clear:



The Holocaust happened.



Hitler was a demonic figure.



And instead of giving it a platform, our political leaders should be calling out and rejecting antisemitism wherever it hides.



Silence is complicity.