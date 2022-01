Συγκλονισμένη είναι η ευρωπαϊκή «οικογένεια» από το θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι.

Ο Ιταλός σοσιαλδημοκράτης Νταβίντ Σασόλι, πέθανε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη στην πατρίδα του, σε ηλικία 65 ετών, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του.

«Ο Νταβίντ Σασόλι πέθανε την 11η Ιανουαρίου στη 0:15 στο ογκολογικό κέντρο θεραπείας του Αβιάνο, στην Ιταλία, όπου νοσηλευόταν» από τα τέλη του Δεκεμβρίου, έκανε γνωστό μέσω Twitter ο Ρομπέρτο Κουίλο, ο εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours. — RobertoCuillo (@robertocuillo) January 11, 2022

Τα συλλυπητήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Προέδρου Ντέιβιντ Σασόλι. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλους όσοι είχαν τη χαρά να συνεργαστούν μαζί του και να τον συναντήσουν», είναι το μήνυμα που δημοσίευσε στο Twitter ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jaume Duch.

Η πρώτη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε «συντετριμμένη» από το θάνατο του Σασόλι. «Η Ευρώπη έχασε έναν ηγέτη, εγώ έχασα έναν φίλο, η δημοκρατία έχασε έναν πρωταθλητή. Ο Νταβίντ Σασόλι είχε αφιερώσει τη ζωή του για να κάνει τον κόσμο καλύτερο και πιο δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώνεται με την Αλεσάντρα, τον Τζούλιο και την Λίβια που θρηνούν την απώλειά του. Όλες μου οι σκέψεις είναι μαζί τους».

Οι σημαίες της ΕΕ στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε Στρασβούργο, Βρυξέλλες και Αθήνα κυματίζουν από το πρωί μεσίστιες ως ένδειξη πένθους για το θάνατο του Προέδρου David Sassoli. pic.twitter.com/s8NAoAKVYb — Ευρ. Κοινοβούλιo (@Europarl_EL) January 11, 2022

Σακελλαροπούλου: Θα μας λείψει πολύ

Με ανάρτηση στο twitter η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αναφέρεται στον θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι.

«Με βαθιά θλίψη άκουσα τα νέα για τον θάνατο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, ενός αφοσιωμένου Ευρωπαίου, που έχει προσφέρει πολλά τόσο στη χώρα του όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μας λείψει πολύ», σημειώνει η κ. Σακελλαροπούλου.

It is with profound sadness that I heard the news about the passing of the @EP_President David Sassoli, a dedicated European who has offered a lot both to his country and to the European Union. He will be greatly missed. pic.twitter.com/tql7bALmmR — President GR (@PresidencyGR) January 11, 2022

Μητσοτάκης: Το όραμά του για την Ευρώπη θα λάμψει ως διαρκής κληρονομιά

Τη θλίψη του για το θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, εκφράζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαι σοκαρισμένος και λυπημένος από τον αιφνίδιο θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι», αναφέρει, σε ανάρτησή του στο Twitter και σημειώνει: «Το όραμά του για την Ευρώπη ως φάρο ειρήνης και δημοκρατίας στον κόσμο θα λάμψει ως διαρκής κληρονομιά. Θρηνούμε αυτόν τον αξιόλογο Ιταλό και περήφανο Ευρωπαίο».



I am shocked and saddened by the sudden death of the @EP_President David Sassoli. His vision of Europe as a beacon of peace and democracy in the world will shine on as a lasting legacy. We mourn this remarkable Italian and proud European. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 11, 2022

Τσίπρας: Τρομερή απώλεια για την Ευρώπη ο θάνατός του

Θερμά συλλυπητήρια για τον θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε στον λογαριασμό του στο Twitter ότι «ο ξαφνικός θάνατος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, είναι μια τρομερή απώλεια για την Ευρώπη και την Ιταλία». «Ένας φίλος της Ελλάδας, με προοδευτικό όραμα για την κοινωνική Ευρώπη, που αγωνίστηκε για ένα δυνατό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θερμά συλλυπητήρια», τόνισε.

The sudden death of @EP_President David Sassoli is a terrible loss for Europe and Italy. A friend of Greece, with a progressive vision for social Europe, who fought for a strong European Parliament. Deepest condolences. — Alexis Tsipras (@tsipras_eu) January 11, 2022

Σαρλ Μισέλ: Ειλικρινής και παθιασμένος Ευρωπαίος ο Νταβίντ Σασόλι

Για έναν «ειλικρινή» και «παθιασμένο» Ευρωπαίο κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, αναφερόμενος στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, ο οποίος πέθανε τα ξημερώματα σε νοσοκομείο της Ιταλίας.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Μισέλ σημειώνει:

«Νοιώθω λυπημένος και συγκινημένος μετά την είδηση της απώλειας του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι.

Ειλικρινής και παθιασμένος Ευρωπαίος, μας λείπει ήδη η ανθρώπινη ζεστασιά, η γενναιοδωρία, η φιλικότητα και το χαμόγελό του.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Je me sens triste et ému après l’annonce de la disparition de @EP_President @DavidSassoli



Européen sincère et passionné, sa chaleur humaine, sa générosité, sa convivialité et son sourire nous manquent déjà.



Condoléances sincères à sa famille et à ses proches. — Charles Michel (@eucopresident) January 11, 2022

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Σπουδαίος Ευρωπαίος και περήφανος Ιταλός»

Τη θλίψη της για την απώλεια του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, εκφράζει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο Twitter, τονίζοντας ότι ήταν «ένας σπουδαίος Ευρωπαίος» και ένας «περήφανος Ιταλός».

Ειδικότερα, η κ. Φον Ντερ Λάιεν σημειώνει:

«Λυπάμαι βαθιά για την τρομερή απώλεια ενός σπουδαίου Ευρωπαίου και περήφανου Ιταλού.

Ο Νταβίντ Σασόλι ήταν ένας παθιασμένος δημοσιογράφος, ένας εξαιρετικός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, πρωτίστως, ένας αγαπημένος φίλος.

Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του.

Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένε Ντάβιντ!».

I am deeply saddened by the terrible loss of a great European & proud Italian.



David Sassoli was a compassionate journalist, an outstanding President of the European Parliament and, first & foremost, a dear friend.



My thoughts are with his family.



Riposa in pace, caro David! — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 11, 2022

Σχοινάς: Ο Νταβίντ Σασόλι ήταν πάντα παρών στα μεγάλα ευρωπαϊκά ραντεβού στης Ελλάδας

«Ο Νταβίντ Σασόλι ήταν πάντα παρών στα μεγάλα ευρωπαϊκά ραντεβού στης Ελλάδας» τονίζει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, στην ανάρτησή του στο twitter για την απώλεια του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ειδικότερα, ο κ. Σχοινάς αναφέρει στην ανάρτησή του: «Από τον Έβρο ως τον εορτασμό των 40 χρόνων της ένταξης, ο Νταβίντ Σασόλι ήταν πάντα παρών στα μεγάλα ευρωπαϊκά ραντεβού της Ελλάδας. Αγαπούσε την Ελλάδα με πάθος. Μου είχε ζητήσει να οργανώσω μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος την άνοιξη. Δεν προλάβαμε. Καλό ταξίδι Presidente!».

Ντράγκι: Ο Νταβίντ Σασόλι ήταν σύμβολο ισορροπίας, ανθρωπιάς, γενναιοδωρίας

Στο μήνυμά του για τον θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι, ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι υπογράμμισε:

«Ήταν ένας άνθρωπος των θεσμών, βαθιά ευρωπαϊστής, δημοσιογράφος γεμάτος πάθος. Ο Νταβίντ Σασόλι ήταν σύμβολο ισορροπίας, ανθρωπιάς, γενναιοδωρίας. Τα χαρίσματα αυτά του τα αναγνώριζαν ανέκαθεν όλοι οι συνάδελφοι, κάθε πολιτικής παράταξης και ευρωπαϊκής χώρας. Ήταν και η απόδειξη του πάθους του για τα κοινά, της ικανότητάς του να ακούει τους πολίτες και να τίθεται στην υπηρεσία τους. Ο χαμός του μας αφήνει άναυδους. Στην σύζυγό του, τα παιδιά του και όλους τους συγγενείς του, τα συλλυπητήριά μου εκ μέρους της ιταλικής κυβέρνησης».

Νίκος Αναστασιάδης: Οραματικό το έργο του για τον εκσυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Επίσης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με ανάρτησή του εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για τον χαμό του Σασόλι. Όπως ανέφερε, «το έργο του για τον εκσυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν οραματικό. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του, τους φίλους και τους συναδέλφους του».