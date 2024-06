Νέο Δελχί: Κατάρρευση οροφής στο αεροδρόμιο - Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες

Ένα τμήμα του στεγάστρου στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Ίντιρα Γκάντι» του Νέου Δελχί κατέρρευσε νωρίς την Παρασκευή κατά τη διάρκεια σφοδρών βροχοπτώσεων πριν από τους μουσώνες, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν άλλα οκτώ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Οκτώ άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ένα άτομο είναι νεκρό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ατούλ Γκαρντ, διευθυντής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Δελχί.

Όλες οι αναχωρήσεις πτήσεων από τον Τερματικό Σταθμό 1 στην πρωτεύουσα της Ινδίας ανεστάλησαν προσωρινά μέχρι τις 2 μ.μ. (τοπική ώρα), καθώς οι διασώστες καθάριζαν τα συντρίμμια και αναζητούσαν τυχόν εγκλωβισμένους, ανακοίνωσε η αρχή του αεροδρομίου. «Το στέγαστρο και ορισμένα δοκάρια στήριξης έπεσαν στην περιοχή αναχωρήσεων του Τερματικού Σταθμού 1 γύρω στις 5 π.μ. (τοπική ώρα), προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα στην περιοχή επιβίβασης και αποβίβασης» πρόστίθεται.

Literally took the last flight from Delhi Terminal 1 😳



What a shame! This terminal was refurbished barely few months ago, looked so swanky inside



*Roof of Delhi Airport Terminal 1 comes crashing, crushes cab driver while in his car. 3 drivers in hospital. All flight… pic.twitter.com/92vgNJTF2t — Nabila Jamal (@nabilajamal_) June 28, 2024

«Έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης εργάζεται για να παράσχει όλη την απαραίτητη βοήθεια και ιατρική περίθαλψη στους πληγέντες», ανέφερε η ανακοίνωση του αεροδρομίου που αναρτήθηκε στο X.

SHOCKING & tragic news this morning.



The roof at Delhi Airport’s has T1 collapsed this morning and, until now, 3 people are reported dead.



For election campaigning, Modi had hurriedly “inaugurated” T1 in March even while it was under construction.



𝐖𝐡𝐲 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝𝐧’𝐭… pic.twitter.com/mx9NQNbush — Saket Gokhale MP (@SaketGokhale) June 28, 2024

Ο τερματικός σταθμός ανακαινίστηκε πρόσφατα και επεκτάθηκε για να φτάσει τη χωρητικότητα των 40 εκατομμυρίων επιβατών ετησίως.

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλούν χάος στο Νέο Δελχί

Ο υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, ότι «παρακολουθεί προσωπικά» το περιστατικό κατάρρευσης της οροφής στο αεροδρόμιο, ενώ συνέστησε στις αεροπορικές εταιρείες να βοηθήσουν τους πληγέντες επιβάτες.

Delhi Airport falling. Jabalpur airport falling. Ram Mandir leaking. Ayodhya town submerged. Pragati Maidan tunnel submerged.

A country where impunity reigns supreme and all go unpunished, from a contractor to a cabinet minister, this is the inevitable. Rest in peace. pic.twitter.com/Cd3cXWJLtm — Saurav Das (@SauravDassss) June 28, 2024

Πλάνα από τα τοπικά δελτία ειδήσεων έδειξαν ένα ταξί παγιδευμένο κάτω από μια κολόνα που κατέρρευσε, καθώς η έντονη βροχόπτωση συνεχίστηκε, πλημμυρίζοντας τους δρόμους και προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Με πληροφορίες από AFP