Μεγάλη επιχείρηση της γερμανικής αστυνομίας κατά ακροδεξιών

Η γερμανική αστυνομία ξεκίνησε μαζικές επιχειρήσεις σε σπίτια μελών του ακροδεξιού κινήματος «Πολίτες του Ράιχ» και συλλαμβάνει αρκετούς υπόπτους, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές.

Όπως αναφέρει η Die Welt αρκετά άτομα συνελήφθησαν σε εθνικό επίπεδο σήμερα Τρίτη ως ύποπτοι για τη δράση των «Πολιτών του Ράιχ» που λέγεται ότι σχεδίαζαν εκρηκτικές επιθέσεις σε υποδομές και την απαγωγή του ομοσπονδιακού υπουργού υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ.

Έγιναν επιδρομές στα κρατίδια Ρηνανία-Παλατινάτο, Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Θουριγγία, Έσση, Βαυαρία και Βάδη-Βυρτεμβέργη.

