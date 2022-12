Λεοπάρδαλη επιτέθηκε σε επιβάτες φορτηγού - Βίντεο

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει γίνει ήδη viral, καθώς δείχνει μια λεοπάρδαλη να επιτίθεται σε ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα σε ένα φορτηγάκι, στην Ινδία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, το βίντεο τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας να αιχμαλωτιστεί το αιλουροειδές.

«Τρία άτομα, δασικοί υπάλληλοι, τραυματίστηκαν μετά από επίθεση λεοπάρδαλης στο Jorhat. Όλοι οι τραυματίες εισήχθησαν αμέσως σε τοπικό νοσοκομείο. Όλοι οι τραυματίες είναι εκτός κινδύνου», δήλωσε ο Mohan Lal Meena, υπεύθυνος ασφαλείας στην περιοχή.

Ο Meena ενημέρωσε ότι το ζώο περιφέρεται στην περιοχή και η δασική υπηρεσία προσπαθεί να το εντοπίσει.

Πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν και άλλους τραυματίες που έφτασαν στο νοσοκομείο από την πανεπιστημιούπολη του Ινστιτούτου Ερευνών για το Τροπικό Δάσος, που βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης Τζοράτ. Αξιωματούχοι του Τμήματος Δασών δήλωσαν ότι το ζώο πιθανότατα εισέβαλε στην πανεπιστημιούπολη αναζητώντας τροφή από το κοντινό Καταφύγιο Άγριας Ζωής. Ο Ranjit Konwar, εκπρόσωπος της Τζοράτ τόνισε ότι το προηγούμενο βράδυ η λεοπάρδαλη άρχισε να επιτίθεται σε κατοίκους στα χωριά που γειτνιάζουν με το ινστιτούτο, το οποίο περιβάλλεται από φυτείες τσαγιού.

«Το ζώο έχει γίνει πολύ επιθετικό. Έχουμε στήσει παγίδες μέσα στην πανεπιστημιούπολη για να το αιχμαλωτίσουμε. Καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό του», πρόσθεσε. Ο Konwar είπε, ακόμα, ότι όλοι οι κάτοικοι της πανεπιστημιούπολης έχουν ενημερωθεί να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Βίντεο από το περιστατικό αναρτήθηκαν επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία, η λεοπάρδαλη φαίνεται να πηδάει πάνω από ένα συρματόπλεγμα και να επιτίθεται στους επιβάτες του φορτηγού

