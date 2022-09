Κυνηγός τυφώνων πέταξε στο κέντρο του «Ίαν»: Η χειρότερη πτήση που έχω κάνει ποτέ

Ο Νικ Άντεργουντ μόνο πρωτάρης δεν είναι σε αυτή τη διαδικασία. Έχει στο ενεργητικό του δεκάδες πτήσεις στο κέντρο τυφώνα. Όμως, αυτή τη φορά, ενώ η καταιγίδα Ίαν σφυροκοπούσε τη Φλόριντα, έζησε «τη χειρότερη πτήση» του έως τώρα.

Ως μηχανικός αεροδιαστημικής της υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA), ο Άντεργουντ έχει πετάξει 76 φορές στο κέντρο τυφώνα, τα τελευταία έξι χρόνια.

«Όταν λέω ότι αυτή ήταν η πιο δύσκολη πτήση της καριέρας μου, το εννοώ», έγραψε στο Τwitter ο Άντεργουντ, δημοσιεύοντας βίντεο από την πτήση του με άλλους ειδικούς, μέσα στον τυφώνα. Στο βίντεο ακούγονται γέλια, αλλά και επιφωνήματα έκπληξης από τις αναταράξεις.

When I say this was the roughest flight of my career so far, I mean it. I have never seen the bunks come out like that. There was coffee everywhere. I have never felt such lateral motion.



Aboard Kermit (#NOAA42) this morning into Hurricane #Ian. Please stay safe out there. https://t.co/DQwqBwAE6v pic.twitter.com/gvV7WUJ6aS