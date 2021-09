Κυκλώνας Άιντα: Χάος στη Νέα Υόρκη με 44 νεκρούς- Πρωτοφανείς εικόνες στο μετρό που πλημμύρισε

Οι εκτεταμένες πλημμύρες που προκάλεσε ο κυκλώνας Άιντα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 44 ανθρώπους σε τέσσερις πολιτείες των ΗΠΑ, με τον Τζο Μπάιντεν να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ.

Ειδικά στη Νέα Υόρκη, οι καταρρακτώδεις βροχές και αιφνίδιες πλημμύρες ιστορικών διαστάσεων συνετέλεσαν σε τουλάχιστον 12 θανάτους, όταν πολίτες ηλικίας από 2 ως 86 ετών πιθανόν παγιδεύτηκαν και πνίγηκαν σε υπόγεια φτωχικών κατοικιών σε Μανχάταν, Κουίνς και Μπρούκλιν.

Δρόμοι, λεωφόροι, οδοί ταχείας κυκλοφορίας μεταμορφώθηκαν σε χειμάρρους, δεκάδες αυτοκίνητα βυθίστηκαν στα λασπόνερα ενώ ενδεικτικό της σφοδρότητας του φαινομένου είναι το βίντεο που απεικονίζει σταθμό μετρό της Νέας Υόρκης να «πνίγεται» στο νερό.

The remnants of Tropical Storm Ida is causing major flooding in New York City’s subway. - @SubwayCreatures pic.twitter.com/AkEToap3T3