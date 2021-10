Οι δρόμοι της Μαδρίτης γέμισαν σήμερα με πρόβατα και ήχους από τα κουδούνια τους, καθώς οι βοσκοί οδηγούσαν τα κοπάδια τους μέσα από το κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας, ακολουθώντας αρχαίους δρόμους μετακίνησης των αιγοπροβάτων για τον χειμώνα.

Κάτοικοι της ισπανικής πρωτεύουσας πήραν θέση σε πεζοδρόμια και δρόμους για να παρακολουθήσουν το θέαμα, το οποίο ακυρώθηκε πέρυσι εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Το ετήσιο φεστιβάλ, που ξεκίνησε το 1994, επιτρέπει στους βοσκούς να ασκήσουν το δικαίωμά τους να χρησιμοποιούν παραδοσιακές διαδρομές προκειμένου να μεταφέρουν τα ζώα τους από τη βόρεια Ισπανία σε νοτιότερα βοσκοτόπια ενόψει του χειμώνα.

