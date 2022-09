Κομισιόν: Πηγή μεγάλης ανησυχίας οι δηλώσεις Ερντογάν κατά της Ελλάδας

Πηγή μεγάλης ανησυχίας χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν τις πρόσφατες δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της Ελλάδας.

Ο Πίτερ Στάνο, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις απειλές του Τούρκου προέδρου, κάλεσε την Άγκυρα να απέχει από την κλιμακούμενη ρητορική. Παράλληλα επεσήμανε ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές η κυριαρχία και η ακεραιότητα ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι δηλώσεις αυτές είναι πηγή μεγάλης ανησυχίας. Αναμένουμε από την Τουρκία να απέχει από κλιμακούμενη ρητορική και να δεσμευτεί σε σχέσεις καλής γειτονίας και όχι το αντίθετο», απάντησε αρχικά ο Πίτερ Στάνο, εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

«Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της με την Ελλάδα, τα όποια ανοιχτά ζητήματα αναμένουμε να αντιμετωπίζονται με ειρηνικό τρόπο, μέσω του διαλόγου καλή τη πίστει, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και σύμφωνα με την αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας. Η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος της ΕΕ και η κυριαρχία και η ακεραιότητα ενός κράτους-μέλους της ΕΕ πρέπει να γίνονται σεβαστές», υπογράμμισε.

Επιστολές Δένδια σε ΟΗΕ και ΝΑΤΟ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα στείλει άμεσα επιστολές σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, αλλά και στον γ.γ. του ΝΑΤΟ, αναφορικά με τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων.

Στις επιστολές, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, θα παρατίθενται αυτούσιες οι δηλώσεις που έχουν κάνει Τούρκοι αξιωματούχοι τις τελευταίες ημέρες. Η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι το κείμενο των δηλώσεων αυτών είναι τόσο εξωφρενικό που παρέλκει οποιοσδήποτε σχολιασμός, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ήδη, ο κ. Δένδιας έχει ενημερώσει σχετικά τους Ευρωπαίους εταίρους- ανάμεσά τους τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ- όπως και την Ουάσινγκτον.

Χθες, το υπουργείο Εξωτερικών της Τσεχίας χαρακτήρισε απαράδεκτες τις απειλές του Ερντογάν. «Ένας από τους στόχους της τσεχικής προεδρίας είναι η προώθηση του διαλόγου ΕΕ-Τουρκίας. Οι απαράδεκτες απειλές εναντίον χωρών μελών της ΕΕ, όπως εκείνες προς την Ελλάδα στην πρόσφατη ομιλία του προέδρου Ερντογάν, είναι εξαιρετικά μη βοηθητικές από αυτή την άποψη», ανέφερε σε ανάρτηση.

One of the #CZPRES goals is to foster the EU-Türkiye dialogue. Unacceptable threatening of EU member states, like the one addressed to Greece in President Erdogan's recent public speech, is extremely unhelpful in this regard.