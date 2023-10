Κλεισμένη σε ντουλάπι βρέθηκε η 9χρονη που είχε εξαφανιστεί το Σάββατο

Κλεισμένη σε ντουλάπι βρέθηκε η 9χρονη Σαρλότ Σένα που είχε εξαφανιστεί με το ποδήλατό της το Σάββατο στη Νέα Υόρκη.

Μετά την εξαφάνισή της, η αστυνομία είχε ξεκινήσει σχετική έρευνα στην οποία συμμετείχαν 400 μέλη της καθώς και εθελοντές από πυροσβεστικές υπηρεσίες και ιδιωτικές ομάδες. Ύστερα από σχεδόν 48 ώρες, η 9χρονη βρέθηκε «είναι ασφαλής και είναι καλά στην υγεία της». Έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο παίδων για προληπτικούς λόγους.

Αρχικά, η αστυνομία εντόπισε τα δαχτυλικά αποτυπώματα του υπόπτου σε ένα σημείωμα λύτρων που είχε παραδοθεί στην οικογένεια. Οι αρχές μπόρεσαν να τον αναγνωρίσουν, καθώς το δαχτυλικό αποτύπωμα ήταν ήδη στη βάση δεδομένων, έπειτα από ένα περιστατικό με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 1999.

«Ύστερα από λίγη αντίσταση, ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση και αμέσως το μικρό κορίτσι βρέθηκε σε ένα ντουλάπι», δήλωσε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Δευτέρας.

Δράστης είναι ο Κρεγκ Νέλσον Ρος Τζούνιορ, 47 ετών. Εντοπίστηκε σε σπίτι που ανήκει στη μητέρα του και τέθηκε υπό κράτηση για την εξαφάνισή της 9χρονης.

Υπενθυμίζεται πως η οικογένεια της Σάρλοτ Σένα είχε πάει εκδρομή για κάμπινγκ όταν η 9χρονη εξαφανίστηκε σε μια δασώδη περιοχή του Moreau Lake State Park. Όταν δεν επέστρεφε, οι γονείς της και οι γείτονες κατασκηνωτές άρχισαν να ερευνούν την περιοχή.

***AMBER ALERT - UPDATE***

THE AMBER ALERT has been cancelled. Charlotte has been found safe and in good health. pic.twitter.com/p8HyFB7zbP