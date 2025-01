ΗΠΑ: Τουλάχιστον δυο νεκροί από συντριβή μικρού αεροσκάφους σε ταράτσα εργοστασίου

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν την Πέμπτη όταν μικρό αεροσκάφος κατέπεσε σε εργοστάσιο στην Καλιφόρνια, στις δυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η συντριβή έγινε νωρίς το απόγευμα στο δημοτικό αεροδρόμιο της Φούλερτον, μικρής πόλης κάπου 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες. Η αιτία του δυστυχήματος δεν είναι γνωστή μέχρι στιγμής. «Έχουμε δυο επιβεβαιωμένους θανάτους», ενημέρωσε η αστυνομία της Φούλερτον μέσω X.

Άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, από τους οποίους «δέκα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για να τους προσφερθεί περίθαλψη» και «οκτώ έλαβαν φροντίδες επιτόπου» και τους επιτράπηκε να φύγουν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

No it’s not a terrorist attack! It’s just a small Cessna single engine that accidentally and unfortunately crashed into a business about a mile from Fullerton airport in Southern California. https://t.co/AOgr1dlFQS pic.twitter.com/pY09rRgu7s — B. Wilkins lll 🇺🇸 𓃠 (@ScummyMummy511) January 2, 2025

Δεν είναι ακόμη σαφές αν οι νεκροί επέβαιναν στο μικρό αεροσκάφους τουρισμού ή εργάζονταν στη μονάδα όπου κατέπεσε, τόνισε αξιωματικός της αστυνομίας της Φούλερτον στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KTLA.

Fire department is on a 4-alarm response after a small plane has crashed into a commercial warehouse near Fullerton Airport, along Raymer Ave in Orange County, California on Thursday, 2nd January.



The aircraft which is suspected to be a Van's RV-9A, crashed 200 yards from the… pic.twitter.com/2rn5xXB6wI — FL360aero (@fl360aero) January 3, 2025

Σε οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από τοπικά ΜΜΕ διακρίνεται πελώρια τρύπα στην οροφή εργοστασίου, από όπου αναδίδεται καπνός. «Το μόνο που ακούσαμε ήταν ένας δυνατός κρότος, ‘μπουμ’, αυτό ήταν όλο. Κατόπιν αρχίσαμε να τρέχουμε» προς την έξοδο του εργοστασίου, δήλωσε ο Τζερόμ Κρουζ, που δουλεύει στο εργοστάσιο, στο CBS News.

NEW: At least 2 deceased in Fullerton plane crash, 18 injured, according to California police.



pic.twitter.com/4CivQHagFz — PeakPerspective (@PeakPrspective) January 3, 2025

Το αεροσκάφος που συνετρίβη ήταν μικρό τετραθέσιο Van’s Aircraft RV-10, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), που άρχισε να διενεργεί έρευνα. Τον Νοέμβριο, συντριβή άλλου αεροσκάφους κοντά στο αεροδρόμιο της Φούλερτον είχε προκαλέσει τον τραυματισμό δυο ανθρώπων.

