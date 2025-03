Η στιγμή που ο Μακρόν παίρνει τηλέφωνο τον Ζελένσκι κατά την διάρκεια συνέντευξης: «Εμανουέλ, να σε πάρω εγώ σε 15-20 λεπτά»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Εμανουέλ Μακρόν την ώρα που παραχωρούσε διαδικτυακή συνέντευξη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σήκωσε το τηλέφωνο και είπε στον Γάλλο πρόεδρο πως θα τον καλέσει αργότερα, ενώ αμέσως μετά επιβεβαίωσε την ταυτότητα του συνομιλητή του.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, ο Ζελένσκι την ώρα συνέντευξης, σηκώνει το τηλέφωνο και απαντά: «Συγγνώμη Εμανουέλ, έχω μια συζήτηση με δημοσιογράφους, μπορώ να σε πάρω εγώ σε 15-20 λεπτά; Ευχαριστώ Εμανουέλ. Εντάξει. Τέλεια, γεια». Στη συνέχεια τερμάτισε την κλήση.

Ερωτώμενος εάν τον κάλεσε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο κ. Ζελένσκι απάντησε: «Ναι μόλις μίλησα με τον πρόεδρο Μακρόν. Μιλάμε πολύ συχνά, σχεδόν μια φορά την ημέρα».

Macron unexpectedly called Zelensky while he was speaking with journalists.



When asked to confirm if it was the French president, Zelensky replied: “Yes, I just spoke with President Macron. We talk very often — about once a day, on average.” pic.twitter.com/YsR4CiSoqM