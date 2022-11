Η Lady Gaga έκανε ψεύτικο Instagram Boomerang και οι φανς τρολάρουν το βίντεο

Έντονο τρολάρισμα από τους φανς της δέχθηκε η Lady Gaga για το ψεύτικο βίντεο Boomerang στο Instagram, που ανέβασε ενόψει Black Friday.

Η 36χρονη τραγουδίστρια, προσπάθησε να αναπαραστήσει ένα Boomerang - ένα σύντομο βίντεο που παίζει σε επανάληψη - δείχνοντας μια συσκευασία μακιγιάζ της μάρκας καλλυντικών Haus Labs, καθώς έβαζε τα μαλλιά της πίσω από το αυτί της.

Ωστόσο, πολύ γρήγορα οι φανς παρατήρησαν ότι οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις δεν ταίριαζαν και ότι από το βίντεο έλειπε το εικονίδιο με το εφέ Boomerang.

«Αναρωτιέμαι αν είναι τόσο ιδιοφυής ή αν πραγματικά πιστεύει ότι αυτό κάνει ο κόσμος όταν ποστάρει μπούμερανγκ», σχολίασε κάποιος.

«Η Lady Gaga, η γυναίκα που γνωρίζει την τεχνολογία αρκετά καλά για να δημιουργεί υπερηχητικούς EDM ήχους και τραγούδια και η γυναίκα που δεν γνωρίζει την τεχνολογία αρκετά καλά για να κάνει ένα boomerang»., πρόσθεσε άλλος.

lady gaga, the woman who knows technology well enough to create ultra-sonic EDM sounds and songs + produce full on albums and make interludes like the ones at chromatica ball. but also the woman who doesn’t know technology well enough to do a boomerang

Ωστόσο πολλοί υποστήριξαν, πως η γκάφα ήταν μάλλον σκόπιμη για να κερδίσει περισσότερη δημοσιότητα.

«Βασικά είναι ιδιοφυία. Σίγουρα ο κόσμος θα αναδημοσιεύσει το κλιπ παντού για να την τρολάρουν, αλλά και στα δύο βίντεο πουλάει ένα προϊόν... και της δίνεις δωρεάν προβολή παντού», τόνισε ένας θαυμαστής. «Δεν είχα δει καν αυτά τα προϊόντα στο insta της και τώρα χάρη στο Twitter τα είδα».

She’s actually a genius. Im sure she is sure people will repost the clip everywhere to mock her, but in both of those clips she’s selling a product… and you’re giving her free exposure everywhere. I hadn’t even seen these products on her insta and now thanks to Twitter I have