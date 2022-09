Η Lady Gaga αναγκάστηκε να σταματήσει συναυλία, λόγω σφοδρής καταιγίδας- Ζήτησε συγγνώμη δακρυσμένη

Η Lady Gaga αναγκάστηκε να διακόψει συναυλία στη Φλόριντα, εξαιτίας σφοδρής καταιγίδας.

Το σόου πλησίαζε στο τέλος του, στη συναυλία που θα έκλεινε την περιοδεία Chromatica Ball, όταν άρχισαν να πέφτουν κεραυνοί κοντά στο Hard Rock Stadium, στο Μαϊάμι.

«Πρέπει να σταματήσουμε το σόου για ένα λεπτό», είπε η σταρ στους 65.000 θαυμαστές της και τους συμβούλευσε «πραγματικά ήρεμα» να μετακινηθούν σε χώρο που μπορούσαν να καλυφθούν. Παρότι ήλπιζε ότι η καταιγίδα θα περάσει, τελικά αναγκάστηκε να σταματήσει τη συναυλία.

Αργότερα, δακρυσμένη ζήτησε συγγνώμη από τους φαν της, με βίντεο που ανάρτησε στο Instagram. «Προσπαθήσαμε πραγματικά να τελειώσουμε το σόου απόψε στο Μαϊάμι, αλλά δεν μπορούσαμε. Γιατί ακόμη κι όταν σταμάτησε κάπως η βροχή, υπήρχαν κεραυνοί που έπεφταν τόσο κοντά μας», είπε φορώντας ακόμη το outfit που φορούσε στη σκηνή.

«Δεν ξέρω τι θα έκανα εάν συνέβαινε τίποτα σε οποιονδήποτε από το κοινό ή σε κάποιο μέλος της ομάδας μου», σημείωσε. «Συγγνώμη που δεν κάναμε την επική εμφάνιση, αλλά μεγαλύτερη σημασία έχει η ζωή», συμπλήρωσε προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της και κρατώντας ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα που κάποιος της πέταξε στη σκηνή.

Λίγο αργότερα έκανε νέα ανάρτηση, στην οποία ζητούσε ξανά συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το σόου. «Ήταν πολύ επικίνδυνο, οι κεραυνοί ήταν απρόβλεπτοι και άλλαζαν από στιγμή σε στιγμή, σας αγαπώ», έγραψε.

«Για τα χρόνια που κάποιοι από εσάς με έχουν αποκαλέσει “μητέρα τέρας”, στην καρδιά μου ήξερα ότι ήταν καλύτερο να σας κρατήσω ασφαλείς. Σας ευχαριστώ που με πιστεύετε», συνέχισε και συμπλήρωσε ότι αυτή ήταν η καλύτερη περιοδεία της ζωής της.

Το εν λόγω στάδιο δεν καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από οροφή. Πριν από την ακύρωση της συναυλίας, το κοινό συγκεντρώθηκε κάτω από το σημείο όπου ήταν προστατευμένοι από την κακοκαιρία και τραγουδούσαν το «Rain On Me» της Lady Gaga. Αργότερα επέστρεψαν στις θέσεις τους, αλλά τελικά οι διοργανωτές αποφάσισαν ότι πλέον δεν ήταν ασφαλές να συνεχιστεί η συναυλία.

Fans singing ‘Rain On Me’ as it rains in Miami. pic.twitter.com/bmi2zbCFuT

Απέμεναν περίπου έξι τραγούδια για να ολοκληρωθεί το σόου και η σταρ βγήκε στη σκηνή, για να ακυρώσει ότι σταματά η συναυλία. «Δεν θέλω να θέσω τη ζωή σας και τη ζωή μας σε κίνδυνο. Επιστρέψτε σπίτι με ασφάλεια, σας ευχαριστώ που ήρθατε στο σόου», τους είπε.

Lady Gaga addressing the audience after the announcement of the show’s cancellation. pic.twitter.com/eQM1YTXghw