Η βασίλισσα Ελισάβετ με δήλωσή της εν όψει του σημερινού εορτασμού για την ανάληψη του θρόνου πριν από 70 χρόνια χρίζει επόμενη βασίλισσα της Βρετανίας την Δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα.

«Καθώς γιορτάζουμε αυτή την επέτειο, με χαρά ανανεώνω σε εσάς την υπόσχεση που έδωσα το 1947 ότι η ζωή μου θα είναι πάντα αφιερωμένη στην υπηρεσία σας» αναφέρει στην επιστολή της η 95χρονη βασίλισσα.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων θέλει η σύζυγος του πρίγκιπα Καρόλου, Καμίλα, να ονομαστεί βασίλισσα όταν αυτός γίνει βασιλιάς, εδραιώνοντας τη θέση της στην καρδιά της βασιλικής οικογένειας αφού κάποτε κρίθηκε ως ξένη.

Στην επιστολή της, η Ελισάβετ αναφέρει ότι η περίσταση του εορτασμού της έδωσε την ευκαιρία να σκεφτεί την πίστη και τη στοργή που της έχει δείξει ο βρετανικός λαός. Ελπίζει ότι την ίδια στήριξη θα λάβει και ο Κάρολος με την Καμίλα όταν έρθει η ώρα.

«(Είναι) η ειλικρινής μου επιθυμία, όταν έρθει εκείνη η ώρα, η Καμίλα να γίνει γνωστή ως "Queen Consort" καθώς συνεχίζει τη δική της πιστή υπηρεσία», αναφέρει η 95χρονη βασίλισσα.

Σε όλη τη βρετανική ιστορία, η σύζυγος ενός βασιλιά λαμβάνει συνήθως τον τίτλο «Queen Consort».

Ο πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα, επί μακρόν εραστές, παντρεύτηκαν το 2005 με πολιτικό γάμο στο Γουίνδσορ. Εκπρόσωποί τους ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν συγκίνηση και τεράστια τιμή από τα λόγια της Αυτού Μεγαλειότητας.

Η κίνηση της Ελισάβετ αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη αποδοχή της ιδιότητας της Καμίλα ως επίσημο μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Οι ταμπλόιντ εφημερίδες δεν την στοχοποιούν πλέον όπως έκαναν τη δεκαετία που ακολούθησε το θάνατο το 1997 της πρώτης συζύγου του Καρόλου, της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Η Καμίλα, της οποίας ο τρέχων τίτλος είναι Δούκισσα της Κορνουάλης, εκπροσωπεί τακτικά τη βασιλική οικογένεια στο πλευρό του πρίγκιπα Καρόλου κατά τη διάρκεια των επίσημων καθηκόντων.

Την εποχή του γάμου τους, είχε αποφασιστεί επίσημα ότι η Καμίλα θα χρησιμοποιούσε τον τίτλο της πριγκίπισσας αν ο Κάρολος γινόταν βασιλιάς.

Σε άλλο σημείο της επιστολής η βασίλισσα Ελισάβετ κάνει αναφορά και στον εκλιπών σύζυγό της πρίγκιπα Φίλιππο.

«Ήμουν ευλογημένη που στον πρίγκιπα Φίλιππο βρήκα έναν σύντροφο πρόθυμο να φέρει εις πέρας τον ρόλο του συζύγου και να κάνει ανιδιοτελώς τις θυσίες που τον συνοδεύουν. Είναι ένας ρόλος που είδα τη μητέρα μου να παίζει κατά τη διάρκεια της βασιλείας του πατέρα μου», είπε η Ελισάβετ.

Οι εορτασμοί για το πλατινένιο ιωβηλαίο της Ελισάβετ έχουν μεταφερθεί για τον Ιούνιο ωστόσο χθες, η Ελισάβετ συναντήθηκε με ομάδες τοπικής κοινότητας στην κατοικία της στο Σάντριγχαμ στην ανατολική Αγγλία.

«Παραμένω αιώνια ευγνώμων και ταπεινή για την πίστη και τη στοργή που συνεχίζετε να μου δίνετε», είπε στην επιστολή της προς το κοινό.

Κατά ειρωνικό τρόπο, η Ελισάβετ δεν προοριζόταν να γίνει μονάρχης κατά τη γέννησή της, και έγινε βασίλισσα μόνο επειδή ο θείος της Εδουάρδος Η' παραιτήθηκε από τη διαδοχή για να είναι μαζί με την Αμερικανίδα διαζευγμένη Γουόλις Σίμπσον.

Ωστόσο, το 2015, ξεπέρασε τη βασίλισσα Βικτώρια, ως η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας σε μια ιεραρχική σειρά που ανάγεται στον Νορμανδό βασιλιά Γουίλιαμ Α' και στην κατάκτηση της Αγγλίας το 1066.

