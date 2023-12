Χιόνισε στη Χαβάη: Μοναδικές εικόνες από το λευκό ηφαίστειο Mauna Kea

Η κακοκαιρία «έντυσε» στα λευκά τη Χαβάη όπου από την Τετάρτη χιονίζει.

Το τροπικό κλίμα, από την Τετάρτη έχει διαδεχτεί η κακοκαιρία, με το ηφαίστειο Mauna Kea της Χαβάης, να είναι καλυμμένο με χιόνι, όπως διακρίνεται και στις φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Στο ηφαίστειο που έχει υψόμετρο σχεδόν 4.000 μ., έχουν συγκεντρωθεί αρκετά εκατοστά χιονιού, ενώ τμήματα της πολιτείας σε χαμηλότερο υψόμετρο πλήττονται από έντονες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με μετεωρολογικά δελτία.

Οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες έξω από το παρατηρητήριο Keck, ένα αστρονομικό παρατηρητήριο κοντά στην κορυφή του ηφαιστείου.

Η συγκεκριμένη χιονόπτωση, ήταν η πρώτη για τη φετινή χρονιά στη Χαβάη.

It's snowing in Hawaii? ☃️🤔 At over 13,000 feet, the peaks of Mauna Kea and Mauna Loa do get some snow each winter. Today is one of those days. Only researchers reside there. pic.twitter.com/74iEYWX5ZM